Bien qu’il soit un excellent outil pour les étudiants et les universitaires, Google Scholar n’est pas seulement pour eux, car il peut aider de nombreuses personnes curieuses dans leurs recherches. Savez-vous comment rassembler tous les articles que vous souhaitez conserver sans avoir à les télécharger ?

Aujourd’hui, nous vous expliquons comment créer une bibliothèque dans Google Scholar.

Google Scholar est une plate-forme qui, selon les souhaits de l’utilisateur, présente les résultats d’articles scientifiques, de thèses de maîtrise et de doctorat, de travaux universitaires pertinents, de livres, de résumés et d’autres types de documents préparés par des institutions universitaires et professionnelles. Il est possible d’y trouver des preuves scientifiques actualisées dans les domaines d’investigation les plus variés.

Surtout pour les étudiants et les universitaires, c’est un outil qui peut être très utile. En fait, connaître ses fonctionnalités nous permet d’utiliser Google Scholar de manière optimisée, en gagnant du temps et en facilitant la recherche (quelle qu’elle soit et quelle qu’elle soit).

L’une des fonctionnalités de cette plate-forme est la possibilité de créer une bibliothèque pour agréger les contenus que nous avons l’intention de conserver. C’est ce que nous allons vous apprendre à faire.

Bibliothèque sur Google Scholar

Pour des raisons d’organisation, il peut ne pas être avantageux de télécharger tous les documents qui vous parviennent lors d’une enquête. Par conséquent, créer une bibliothèque pour conserver ceux sur lesquels nous reviendrons plus tard peut être une bonne pratique.

Pour commencer à donner vie à votre bibliothèque, vous devez d’abord accéder à Google Scholar et saisir le sujet souhaité dans la barre de recherche.

Une fois sur la page des résultats, vous devez sélectionner l’option Enregistrer (illustrée d’une petite étoile), présente dans tous les contenus présentés.

Après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous permettre de sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer ce contenu. Les dossiers auront les noms que vous voulez leur donner, ils auront les étiquettes que vous préférez.

Si vous souhaitez consulter votre bibliothèque, accédez à Ma bibliothèque, dans le coin supérieur gauche.

Une fois dans votre bibliothèque, si vous souhaitez étiqueter, insérer dans un dossier, le contenu que vous avez enregistré, vous pouvez le faire via l’option Label.

Les étiquettes (Labels) que vous créez apparaîtront sur le côté gauche de la bibliothèque.

Organiser les documents que vous trouvez peut être une tâche compliquée et même épuisante. Par conséquent, la construction d’une bibliothèque peut faciliter ce processus, en gardant tout au même endroit et facilement accessible, sans prendre de place.