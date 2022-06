Comment toujours apparaître en ligne dans Slack : Définissez votre disponibilité

Voici comment configurer votre disponibilité dans Slack pour qu’elle apparaisse toujours en ligne.

Slack est un outil de communication très efficace entre les équipes de travail. Il est assez simple à utiliser, avec une interface agréable et une multitude d’actions, il est devenu l’application préférée dans de nombreux environnements de travail. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment toujours apparaître en ligne dans Slack pour indiquer clairement au reste de votre équipe que vous êtes disponible.

Comment toujours apparaître en ligne dans Slack

Tout d’abord, il faut dire que l’état actif, ou ce qui revient au même, que nous sommes disponibles, est celui qui est activé par défaut lorsque vous démarrez l’application. Cela peut être très bien, cependant, il peut ne pas être pratique pour vous que dès que vous vous connectez à cet outil, il apparaisse automatiquement comme disponible. Imaginez que vous ayez besoin de quelques minutes pour consulter votre messagerie ou organiser vos tâches. Il se peut qu’à ce moment-là vous soyez agressé par un membre de votre équipe avec une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre à ce moment-là. Changer la disponibilité dans Slack est très simple, essentiellement parce que cette application n’a que deux modes, Actif ou Absent.

Pour modifier votre disponibilité dans Slack, il vous suffit de cliquer sur votre photo de profil, que vous trouverez dans le coin supérieur droit. Vous verrez qu’il existe une option intitulée « Changer votre statut en absent ». En cliquant simplement dessus, vous passerez de Disponible à Absent et vice versa. Le dernier que vous avez avant de quitter l’application sera celui avec lequel vous commencerez la prochaine fois.

Qu’est-ce que Slack et pourquoi devriez-vous l’utiliser dans votre entreprise

Par conséquent, si vous désactivez Slack pendant votre absence, le lendemain, à la première heure du matin, il apparaîtra avec ce statut. Comme vous pouvez le constater, il est extrêmement facile de modifier la disponibilité. Vous reconnaîtrez que vous êtes disponible car un petit point vert apparaît avec le mot actif. Lorsque vous êtes réglé sur Absent, le point devient gris.

Comment mettre à jour votre statut dans Slack

L’application nous offre également la possibilité d’incorporer un état. Non seulement il suffit d’apparaître comme disponible ou absent, mais vous pouvez indiquer si vous êtes en réunion, en vacances ou le personnaliser à votre guise. Ces statuts aident à fournir plus d’informations au reste de vos coéquipiers. Mettre à jour votre statut dans Slack est aussi simple que de suivre ces étapes.

Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit.

Juste en dessous de la photo, vous verrez un trou allongé, cliquez dessus. L’application vous propose une série d’états prédéfinis, vous pouvez en choisir un ou écrire celui que vous souhaitez.

Ajustez l’heure à laquelle ce statut sera affiché pour le reste de vos contacts. Vous pouvez choisir ceux qui sont prédéfinis, ou sélectionner directement avec le laps de temps que vous voulez, même en fixant une longue date au cas où vous partez en vacances.

Pour les états personnalisés, tapez simplement ce que vous voulez et réglez l’heure.

C’est aussi simple que cela de configurer votre disponibilité dans Slack et, accessoirement, d’ajouter un statut qui fournit plus d’informations au reste de vos coéquipiers. L’application apparaît comme l’une des options les plus intéressantes pour travailler dans des environnements de travail, car elle offre une multitude d’options telles que la possibilité de s’intégrer à d’autres applications ou d’avoir une interface très confortable. Mais Slack n’est pas le seul, il existe pléthore d’alternatives qui font que le paysage des outils de communication d’entreprise est très fourni.

