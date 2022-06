Maneater, jeu gratuit de l’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Fini les tireurs. Après nous avoir offert Borderlands 3, BioShock The Collection et Wolfenstein : The New Order totalement gratuits, l’Epic Games Store enfile désormais le costume d’été et nous transporte dans la chaleur des plages et la fraîcheur des mers. Eh bien, à cela et au monde sauvage des requins. Le nouveau jeu gratuit du magasin parent Fortnite est l’hilarant Maneater, dans lequel nous devenons un requin avec un grand désir de vengeance et semons la panique dans le monde entier tout en gâchant les vacances des gens.

Aussi follement original que cela puisse paraître, Maneater est une ode au fun et à la folie du carnage dans la veine de Carmaggedon ou Destroy All Humans. Cela peut finir par être un peu long et donc répétitif, mais c’est une proposition qui vaut la peine d’être essayée même pour les rires. Le jeu sera disponible entièrement gratuitement jusqu’à 17h00 jeudi prochain, le 16 juin (toujours heure locale française).

En dehors du jeu gratuit de la semaine, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil aux Super Offres Epic Games pour 2022, parmi lesquelles il y a quelques jours nous avons sélectionné 12 super jeux au meilleur prix. Ces soldes seront disponibles jusqu’au 16 juin, et incluent des remises allant jusqu’à 75% sur des titres aussi récents que Far Cry 6 (50%), Ghostwire Tokyo (35%) ou encore Final Fantasy VII Remake (30%).

Comment télécharger Maneater gratuitement sur PC

Tout d’abord, pour télécharger le jeu, vous devez avoir un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en créer un et vous inscrire gratuitement à partir d’ici. Vous devez renseigner les différents champs (nom, prénom, pseudo d’utilisateur, adresse email, mot de passe et si vous souhaitez recevoir des offres et promotions). Ensuite, vous devez accepter les conditions d’utilisation, vérifier le courrier et activer le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous avez accès à votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus et utilisez votre jeu. Pour jouer, vous aurez besoin du client Epic Store installé sur votre PC, téléchargez-le sur ce lien et c’est tout, à partir de ce lanceur, vous aurez accès à toute la bibliothèque de jeux… gratuitement ?

