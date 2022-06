Wolfenstein : The New Order, jeu gratuit de l’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

La première semaine a été une bombe (Borderlands 3 totalement gratuit), la seconde en a été trois (les trois jeux BioShock, offerts) et c’est au tour d’un classique. Le nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store s’est avéré être Wolfenstein: The New Order, l’œuvre avec laquelle Machine Games a ressuscité l’une des sagas les plus importantes du genre FPS.

Comme nous l’avons dit dans sa critique de 2014, The New Order est un FPS étonnamment bon avec un jeu de tir exquis, un design de niveau qui vous transporte dans les années 90 et de l’humour, surtout beaucoup d’humour. Se déroulant dans un futur où les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale, Wolfenstein fait du meurtre de nazis une véritable fête pleine de blagues, d’action et de situations aussi absurdes qu’inoubliables. Il y a aussi un troisième épisode en route, donc ça ne fait jamais de mal de les essayer et de les rattraper.

Wolfenstein: The New Order sera disponible entièrement gratuitement jusqu’à 17h00 le jeudi 9 juin 2022 (heure locale française).

Comment télécharger Wolfenstein: The New Order gratuitement sur PC

Tout d’abord, pour télécharger le jeu, vous devez avoir un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en créer un et vous inscrire gratuitement à partir d’ici. Vous devez renseigner les différents champs (nom, prénom, pseudo d’utilisateur, adresse email, mot de passe et si vous souhaitez recevoir des offres et promotions). Ensuite, vous devez accepter les conditions d’utilisation, vérifier le courrier et activer le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous avez accès à votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus et utilisez votre jeu. Pour jouer, vous aurez besoin du client Epic Store installé sur votre PC, téléchargez-le sur ce lien et c’est tout, à partir de ce lanceur, vous aurez accès à toute la bibliothèque de jeux… gratuitement ?

source | Epic Games