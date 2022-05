BioShock The Collection, jeu gratuit de l’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Après la bombe de la semaine dernière (un exemplaire de Borderlands 3 totalement gratuit), l’Epic Games Store continue de jeter la baraque par la fenêtre à l’occasion de ses Super Offres 2022. Quatre semaines de jeux gratuits (on est dans la seconde) où ils donnent offrez des centaines d’offres, de réductions et de remises sur les meilleurs lancements et noms de ces derniers temps. Le deuxième jeu gratuit pour célébrer l’occasion (et presque troisième et quatrième) est BioShock The Collection, qui sera entièrement gratuit jusqu’à 17h00 le jeudi 2 juin 2022 (toujours heure locale espagnole).

Cette compilation regroupe les trois jeux de la saga qui ont marqué une génération et remasterisés au top. Les versions originales de Bioshock, Bioshock 2 Remastered et BioShock Infinite : The Complete Edition. Trois épisodes pour découvrir deux des décors les plus fascinants et captivants de l’histoire des jeux vidéo : Rapture et Columbia, une ville sous la mer et une autre au-dessus des nuages. En eux, nous avons assisté à une leçon sur la façon de faire un bon jeu de tir, comment écrire une histoire et comment intimider un joueur avec des patrons aussi inoubliables que le Big Daddy ou le Handyman. Trois jeux, de grands jeux, indispensables.

Lorsque vous entrez pour le télécharger, n’oubliez pas de jeter également un coup d’œil aux super offres Epic Games pour 2022, parmi lesquelles il y a quelques jours, nous avons sélectionné 12 grands jeux au meilleur prix. Ces ventes seront disponibles du 19 mai au 16 juin, et comprennent des remises allant jusqu’à 75% sur des titres aussi récents que Far Cry 6 (50%), Ghostwire Tokyo (35%) ou encore Final Fantasy VII Remake (30%).

Comment télécharger BioShock The Collection gratuitement sur PC

Tout d’abord, pour télécharger le jeu, vous devez avoir un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en créer un et vous inscrire gratuitement à partir d’ici. Vous devez renseigner les différents champs (nom, prénom, pseudo d’utilisateur, adresse email, mot de passe et si vous souhaitez recevoir des offres et promotions). Ensuite, vous devez accepter les conditions d’utilisation, vérifier le courrier et activer le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous avez accès à votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus et utilisez votre jeu. Pour jouer, vous aurez besoin du client Epic Store installé sur votre PC, téléchargez-le sur ce lien et c’est tout, à partir de ce lanceur, vous aurez accès à toute la bibliothèque de jeux… gratuitement ?

source | Epic Games