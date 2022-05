Le jeu Chinese Rabbids a déjà une date en occident : voici comment sont ses mini-jeux à 4 joueurs

Après de récentes indications que Rabbids: Party of Legends, le titre développé par Ubisoft Chengdu exclusivement pour le marché chinois de la Nintendo Switch, Ubisoft lui-même a confirmé que le titre de mini-jeu multijoueur mettant en vedette des personnages aussi fous débarquera en Occident le 30 juin prochain. Et il le fera dans un format multiplateforme, c’est-à-dire pour les consoles PlayStation et Xbox avec le service de streaming Stadia, en plus de la version déjà existante pour Nintendo Switch.

Basé sur la légende du Roi Singe

Et c’est que ce nouveau titre s’inspire de la légende chinoise classique Journey to the West avec une description officielle qui se lit comme suit : « le Roi Singe et ses sbires Pigsy, Sandy et Tripitaka doivent revenir sur leurs pas pour s’envoyer eux-mêmes et les autres Lapins Crétins à nouveau à la maison. L’histoire se déroule en quatre actes, chacun occupant une région différente sur le plateau de jeu et emmenant les joueurs dans un voyage à travers le royaume mythique. »

A tel point qu’il s’agit d’un nouveau titre totalement axé sur les mini-jeux jusqu’à 4 joueurs en mode local, avec des modes de jeu tous contre tous ou par équipes de deux contre deux. Folie et amusement sont garantis à travers les 50 mini-jeux qu’il propose, idéaux pour ces moments amusants en famille devant la télévision. De plus, les matchs peuvent également être combinés avec le contrôle de l’IA.

Lapins Crétins : Party of Legends sera disponible sur PS4, Xbox One (compatible avec PS5 et Xbox Series X|S), Nintendo Switch et Stadia le 30 juin. Rappelons que les Lapins Crétins reviendront également dans la prochaine aventure tactique Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope pour Nintendo Switch, toujours sans date de sortie officielle, bien qu’elle devrait arriver au cours de l’exercice en cours.

source | Ubisoft