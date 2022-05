Prey, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Les jeudis de rotation sur Epic Games Store. Comme prévu, la plateforme proposera deux jeux vidéo gratuits pour une durée limitée. Du 12 mai au 19 mai, tous les joueurs disposant d’un compte EGS gratuit pourront réclamer et ajouter de manière permanente Prey et Jotum : Valhalla Edition à leur bibliothèque. De plus, la société Fortnite et Unreal Engine n’a pas révélé le nom de ce qui suit : il est répertorié comme un « jeu mystère ».

Arkane Studios, les créateurs de Dishonored et Deathloop, sont considérés comme l’un des studios les plus créatifs et uniques de l’industrie. Juste au moment où Arkane Austin vient de confirmer le report de Redfall jusqu’en 2023, le précédent jeu du développeur est à nouveau gratuit sur Epic Games Store. Et non, nous n’utilisons pas le verbe ‘retourner’ en vain, puisqu’ils l’ont déjà proposé sans surcoût fin 2021.

Prey conserve le nom de ce classique Xbox 360 et PC développé par Human Head Studios, mais c’est un jeu qui part d’un concept différent. « Dans Prey, vous vous réveillerez à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la Lune en l’an 2032. Vous êtes le sujet clé d’une expérience qui espère changer l’humanité à jamais… mais les choses sont devenues extrêmement compliquées de façon terrible. » Avec un design purement Arkane, ce titre mérite un incontournable. Chez Netcost, nous avons récemment publié un texte rappelant Prey.

Comment les télécharger gratuitement sur PC

Pour les télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

source | Epic Games