Amnesia : Rebirth, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store ; comment telecharger sur pc

L’Epic Games Store continue de célébrer sa rotation hebdomadaire de jeux gratuits. Ceux choisis pour le prochain créneau de 7 jours sont Amnesia: Rebirth et Riverbond. Les deux seront disponibles à l’échange jusqu’au 28 avril à 17h00 (CEST). Just Die Déjà et Paradigm prendront le relais.

Dans Amnesia : Rebirth vous incarnerez Tasi Trianon, une jeune femme qui se réveille subitement dans le désert algérien. Il ne connaît pas son passé et ce qui l’a amené ici. Une créature la poursuivra à travers les niveaux, une caractéristique de Frictional Games.

renaissance de l’amnésie

Riverbond, quant à lui, est une jolie aventure pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs dans un monde de voxels. « Le Chevalier a kidnappé les dirigeants des huit mondes, déclenchant le chaos et provoquant des sécheresses et un manque de contrôle généralisé », expliquent les responsables dans la description officielle. « Embarquez dans une aventure pour vaincre le mal et aider les citoyens de Riverbond dans ce voyage plein d’action à travers de magnifiques mondes fabriqués à la main. »

N’oubliez pas qu’il s’agit de la version complète des deux jeux. Une fois échangés, ils resteront liés à votre profil Epic Games Store pour toujours.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

source | Epic Games