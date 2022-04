Pluto TV arrive sur PS4: comment le télécharger pour regarder des séries et des films gratuitement

Paramount publie l’application Pluto TV sur les systèmes PS4. Cette plateforme de streaming est entièrement gratuite et ne nécessite pas d’inscription préalable. Vous pouvez accéder à un total de 105 chaînes qui incluent des films, des séries, des sports, des animations et des comédies, entre autres genres. Tout cela non-stop : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parallèlement à sa disponibilité sur la console, le service ajoute deux nouvelles chaînes : CBS News et MTV Party Music.

Comment télécharger Pluto TV sur PS4

Rendez-vous sur votre bibliothèque d’applications sur l’interface PS4.

Parmi les applications, vous trouverez la télévision. Y accéder.

Dans la zone de contenu, vous verrez plusieurs services. Recherchez l’image Pluto TV et cliquez sur télécharger.

Une fois le téléchargement terminé, vous verrez Pluto TV dans votre zone d’applications principale.

Quelles chaînes inclut Pluto TV ?

Fichiers médico-légaux

haut de gamme

pions à la bête

Pluto TV Star Films

Les règles du jeu

Meurtres de Midsomer

Bob l’éponge

Pluton Série télévisée Comédie

Docteur Who

Sans seins il n’y a pas de paradis

Pluton TV Cinéma Action

Émission de télévision MTV Catfish

le chuchoteur de chien

Pluton TV Paranormal

Pluto TV Sci-Fi

Curro Jiménez

WorldPokerTour

étonnamment

Comédie fabriquée en Espagne

Ana et le 7

Maman adolescente MTV

Classiques VH1

Le commissaire

Pluton TV Thrillers

À l’honneur

BBCDrame

Constance Meyer : juge stagiaire

Avatar

Pluton TV Voyage

Pluto TV Cinéma Classique

La liste n’a que les plus remarquables; vous en trouverez plus en explorant leur bibliothèque. Vous pouvez suivre des séries animées comme Inazuma Eleven Go, Avatar : La Légende d’Aang et Hinja Hattori, entre autres. Comme nous l’avons dit au début, tout cela est entièrement gratuit. Sa date de sortie sur PS5 n’a pas été révélée, si la société envisage de le lancer sur la nouvelle génération. Il faudra attendre les prochaines dates.

Source : communiqué de presse (PlayStation)