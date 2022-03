Demon’s Tilt, jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment le telecharger sur pc

Un autre jeudi, un autre jour de rotation à Epic Games Store. La boutique des créateurs de Fortnite revient avec un nouveau titre gratuit, cette fois de type flipper. Demon’s Tilt sera disponible gratuitement à partir d’aujourd’hui le 24 mars jusqu’au 31 de ce mois. Cela signifie que toute personne disposant d’un compte Epic Store gratuit pourra ajouter le titre de manière permanente à sa bibliothèque. Les prochains sur la liste sont déjà confirmés : City of Brass et Total War : Warhammer.

Le titre est un mélange de flipper avec des éléments jouables de jeux de tir et d’action pure hack n’ slash. Il propose une table de jeu à trois étages, dans laquelle le joueur s’attaquera à la recherche de secrets et au combat contre les boss finaux, le tout au sein « d’un enfer plein de balles ». Comprend des modes multi-balles, des modes spéciaux, des récompenses et une bande-son « fidèle à Mega Drive ».

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : EpicGames