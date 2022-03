In Sound Mind, jeu gratuit sur Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Epic Games Store poursuit sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. In Sound Mind remplace Cities Skyline, qui avait été choisi jusqu’à aujourd’hui. Le titre Modus Games et We Create Stuff restera disponible jusqu’au 24 mars à 16h00 (CET), jour où il sera remplacé par Demon’s Tilt : Occult Pinball Action.

« In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne imaginatif avec des énigmes rapides, des combats de boss uniques et une musique originale de The Living Tombstone », révèle l’éditeur dans sa description officielle. « Voyagez à travers les tenants et les aboutissants du seul endroit auquel vous semblez incapable de vous échapper : votre propre esprit. » Chez Netcost, nous avons passé quelques heures dans un test avant son lancement. Vous pouvez lire nos impressions sur ce lien.

Vous devez vous rappeler qu’une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié pour toujours à votre profil Epic Games Store. Et oui, c’est la version complète ; Vous n’aurez aucune restriction de contenu d’aucune sorte. Vous pouvez l’obtenir sans débourser un seul euro de plus grâce à l’offre qu’Epic Games célèbre depuis l’ouverture de sa boutique.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : EpicGames