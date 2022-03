L’état des lieux d’aujourd’hui, 9 mars ; l’heure et comment voir les actualités de la PS5 et de la PS4 en ligne

Sony Interactive Entertainment a quelque chose à dire à tous les joueurs PlayStation. Comme d’habitude ces dernières années, State of Play est le format choisi pour transférer à l’ensemble de la communauté PS5 et PS4 l’actualité qui est sur le point d’atteindre l’écosystème de la firme japonaise. Cette fois, justement, la manifestation sera centrée sur les études japonaises ; mais pas exclusivement des titres du pays du soleil levant. Nous vous expliquons comment regarder le streaming en ligne ce soir avec des horaires en Espagne et en Amérique latine.

Comment regarder l’état de jeu PS5 et PS4 en direct le 9 mars 2022

Pour suivre le State of Play en direct ce mercredi 9 mars, nous aurons deux options : se connecter à la chaîne PlayStation Twitch ou depuis sa chaîne YouTube à partir de 23h00 (CET), heure de la péninsule espagnole. Bien sûr, à partir de Netcost, nous compterons minute par minute à partir du début de la diffusion ce que nous attendons du State of Play. Une fois qu’il aura commencé, nous reporterons en direct toutes les annonces par écrit.

L’événement durera 20 minutes et proposera des actualités sur les jeux développés par des studios japonais ainsi que des « mises à jour des studios de développement d’autres parties du monde ». Il n’y aura pas d’informations ou de matériel PlayStation VR2.

Bien que des titres comme Ghostwire Tokyo, Final Fantasy XVI ou le récemment retardé Forspoken sonnent fort, rien n’est confirmé et de nombreux titres peuvent faire leur apparition à l’événement.

À quelle heure est l’état des lieux de la PS5 et de la PS4 en Espagne et en Amérique latine?

