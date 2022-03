Gran Turismo 7 – Événement de lancement de 24 heures : date, heure et comment le regarder en ligne

Gran Turismo 7 est pratiquement là. Ce vendredi 4 mars, le premier titre numéroté de la saga de conduite Polyphony Digital en neuf ans est publié sur les consoles PS4 et PS5. Un événement pour la série et un incontournable pour les amateurs de sports mécaniques, puisque Kazunori Yamauchi et son équipe ont mis toute la viande sur le gril pour en faire le titre Gran Turismo le plus complet à ce jour. A défaut de savoir s’ils y sont parvenus, Sony Interactive Entertainment Spain (SIE Spain) nous propose de suivre un événement digital de 24 heures en direct ce jeudi à l’occasion de son lancement.

Événement de lancement de Gran Turismo 7 : comment le regarder en ligne depuis chez soi

L’événement de lancement Gran Turismo 7 de 24 heures sera diffusé en direct ce jeudi 3 mars à partir de 20h00 (CET) depuis le circuit Madrid Jarama – RACE à Madrid. Toutes les personnes intéressées pourront le suivre en direct via les chaînes PlayStation officielles sur Twitch, YouTube et Facebook. Depuis les réseaux sociaux tels que Twitter, vous pouvez commenter en direct avec le hashtag #Evento24hGranTurismo7.

Des stars exceptionnelles accompagneront Sony et Polyphony Digital lors de l’événement, comme Ibai Llanos, DJ Mariio, Antonio Lobato, Cristóbal Rosaleny ou Noemí de Miguel. De plus, des personnalités du monde du design telles que Josie, de la musique et du cinéma telles que Pol Granch et Álvaro Wasabi, l’artiste Manu Campa ou le photographe Charly López, entre autres, se joindront. Et oui, il y aura aussi une interview exclusive de Kazunori Yamauchi, producteur et créateur de Gran Turismo.

Enfin, ils confirment que la nouvelle Toyota Yaris GR Sport GT 7 Edition sera dévoilée, l’édition limitée du véhicule de la marque japonaise qui sortira en unités très limitées le 4 mars, coïncidant avec le lancement mondial de Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 arrivera sur PS4 et PS5 le 4 mars prochain de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment avec plus de 400 voitures, 97 pistes différentes et des dizaines d’heures de contenu à la fois individuel et en ligne. Ce mercredi vous pourrez lire notre analyse sur Netcost à partir de midi.