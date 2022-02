Star Wars : The Mandalorian | L’un de ses réalisateurs suggère comment l’avenir de la saga devrait être

Le tournage de la troisième saison de The Mandalorian se poursuit, bien que l’histoire de Din Djarin et Grogu ait avancé dans Le The Book Of Boba Fett, le spin-off centré sur le célèbre chasseur de primes. Dans une interview publiée sur le site officiel de Star Wars, le réalisateur Rick Famuyiwa a parlé de son expérience et a laissé entendre que l’avenir de la saga réside dans le fait de continuer à proposer des choses nouvelles et fraîches.

une question de point de vue

« L’une des grandes choses à propos de The Mandalorian en particulier est ce groupe de cinéastes que Jon Favreau, Dave Filoni et Kathy Kannedy ont réuni. Chacun des réalisateurs offre des perspectives et des points de vue différents, donc j’ai toujours pensé que ce qui fait que The Mandalorian fonctionne, c’est bien sûr que nous avons un grand personnage principal que tout le monde aime. Cela fonctionne aussi parce que nous racontons des histoires d’un point de vue qui, bien que faisant partie du monde de Star Wars, est nouveau, différent.

Selon le réalisateur, le futur de Star Wars continuera d’explorer des histoires de différents points de vue, car ce n’est pas « ce que nous avons vu auparavant ». Sinon, la saga deviendrait « des pièces de musée, une entité « qui n’est pas vivante et qui ne respire pas ». Famuyiwa fait une comparaison avec la Force et dit que c’est quelque chose de similaire. « C’est ce que la galaxie Star Wars a toujours été : elle représente différentes espèces d’extraterrestres et de droïdes et des lieux variés qui peuvent ou non être familiers. »

La saison 3 de Star Wars : The Mandalorian sortira cette année 2022, mais d’autres produits arriveront en premier : premièrement, la deuxième saison de La Remesa Mala, la série animée menée par Dave Filoni lui-même ; deuxièmement, la mini-série de 6 épisodes d’Obi-Wan Kenobi, qui sera diffusée le 25 mai sur Disney+.

source | starwars.com