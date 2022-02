Cris Tales, jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment le telecharger sur pc

Brothers: A Tale of Two Sons, du créateur de It Takes Two, est le jeu gratuit sur Epic Games Store depuis quelques jours. Cependant, comme tous les jeudis, l’heure est à la rotation. Il est désormais possible de télécharger Cris Tales et de l’ajouter définitivement à la ludothèque, tant qu’il est réclamé avant le 3 mars à 17h00 (CET). À ce stade, il sera remplacé par Black Widow: Recharged, Centipede: Recharge et un pack de tueur épique pour Dauntless.

Cris Tales est défini comme un hommage sincère aux RPG japonais classiques, mais du côté indépendant. Le jeu nous permet d’explorer le passé et d’agir dans le présent pour voir comment les décisions changent l’avenir. Il fait appel à des graphismes en deux dimensions très colorés, qui nous plongent pleinement dans une sombre conspiration orchestrée par l’impératrice.

« Utilisez votre intelligence et recrutez de puissants alliés du monde entier pour découvrir et démêler leur toile aux multiples facettes afin de vous frayer un chemin vers la véritable fin de ce conte captivant », expliquent-ils dans la description officielle. Le jeu est développé par Dreams Uncorporated et SYCK, avec la musique de Tyson Wernly.

Comment télécharger gratuitement Cris Tales sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store.

Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici.

Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales.

Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte.

Activez le processus de vérification en deux étapes.

Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie.

Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien.

Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : magasin de jeux épiques