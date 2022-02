Événement Cyberpunk 2077 aujourd’hui, 15 février: heure et comment voir les nouveautés du jeu

CD Projekt RED organisera un événement spécial dédié à Cyberpunk 2077 ce mardi 15 février, avec des nouvelles du jeu. Après un an et demi de mises à jour, de correctifs et de promesses, l’ambitieux jeu vidéo du studio responsable de The Witcher est disponible sur PS4, Xbox One et PC ; ce n’est pas le cas sur PS5 et Xbox Series (exécutables grâce à la rétrocompatibilité), dont la version native attend toujours une date de sortie spécifique. On vous dit comment suivre l’événement en direct en ligne.

Où et comment regarder l’événement Cyberpunk 2077 en direct : calendrier

L’événement Cyberpunk 2077 peut être suivi en direct en ligne via la chaîne officielle CD Projekt Red Twitch à partir de 16h00 (CET), heure de la péninsule espagnole.

Bien qu’aucun détail n’ait été dévoilé sur ce qui sera annoncé lors de la diffusion, il semble fort probable que les versions next-gen du jeu en soient les principaux protagonistes. Ces éditions optimisées ont déjà une nouvelle couverture dans la base de données PS Store, une indication que leur première est proche ; Pour aggraver les choses, ce lundi, l’icône Cyberpunk 2077 affiche déjà le sceau Optimized for Xbox Series, la mise à jour est donc peut-être imminente.

Cyberpunk 2077 est sorti fin 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. La promesse de l’équipe de développement est que la version PS5 et Xbox Series arrivera au cours du premier trimestre 2022. Et oui, on rappelle que la mise à jour vers les consoles nouvelle génération sera gratuite pour ceux qui ont déjà le titre acheté sur PS4 ou Xbox Un.

À quelle heure est l’événement Cyberpunk 2077 dans le monde ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 16h00

Espagne (îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 12h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 10h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

