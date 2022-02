Saint Valentin 2022 à Fortnite: comment obtenir des prix gratuits avec les essais Heart of Stone

Les essais Stone Heart commencent dans Fortnite Battle Royale, un événement à durée limitée qui nous permet d’obtenir des prix gratuits. Il s’agit de l’événement de la Saint-Valentin 2022 à Fortnite, et en tant que tel, il apporte des récompenses liées à cette fête. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les Épreuves de Stoneheart, de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite :

Tests Stone Heart à Fortnite: comment obtenir des prix gratuits

Les essais Fortnite Stone Heart nous permettent de gagner des prix gratuits

Le processus pour commencer à obtenir des récompenses gratuites avec les essais Stone Heart à Fortnite est très simple ; Voici toutes les étapes à effectuer :

Nous devons entrer sur le site Web Heart of Stone et nous connecter avec notre compte Fortnite / Epic Games. Avec cela, nous sommes déjà inscrits. Une fois inscrit, il faut jouer au mode Solitaire de Fortnite Battle Royale. Toutes les deux fois que vous vous placez dans le top 10 d’un match dans ce mode de jeu, vous gagnez un badge. En accumulant des badges, nous débloquons les récompenses.

Nous devrons obtenir des badges en jouant en mode Solo et en étant dans le top 10 pour obtenir des récompenses

La liste des prix et le nombre de badges que nous devons obtenir pour les obtenir sont les suivants :

Graffiti de la romance condamnée : 1 badge. Obtenu automatiquement en se connectant ; nous n’avons rien à faire de plus.

Enveloppe d’intuition : 6 badges.

Outil de récolte Thorns of Passion : 11 badges.

En d’autres termes : pour obtenir toutes les récompenses gratuites, vous devrez obtenir un total de 22 fois dans le top 10 des jeux en mode Solo.

En jouant à l’une de ces cartes créatives et en votant pour notre favori, nous pouvons obtenir une émoticône gratuite

Nous pouvons également obtenir gratuitement l’émoticône Painful Devotion en jouant à l’une des cartes en mode créatif suivantes et en votant pour notre préférée sur le site Web Trials of Stoneheart :

Vitesse Royale : 6472-4495-2088

La grotte de glace : 3489-5945-4957

[Frost Riders] Fusée VS Voitures : 8256-4820-6746

Gladiator Hockey : 1169-6046-7349

La chasse au cow-boy [Winter Edition]: 5808-1158-7751

Chaos des Terres d’Hiver : 9315-7745-8868

L’événement Trials of Heart of Stone à Fortnite sera actif entre le 14 février à 10h00 CET et le 21 février à 05h59 CET. Une fois terminé, nous ne pourrons obtenir aucune de ses récompenses.

Source : EpicGames