La remasterisation de Life is Strange montre son premier gameplay ; comment s’est-il amélioré ?

Life is Strange : Remastered Collection dévoile son premier gameplay officiel. Deck Nine en profite pour sortir une partie du début du premier opus, qui montre des signes clairs d’amélioration par rapport à sa version originale. Vous pouvez voir la vidéo dans l’en-tête de cette news.

Voici comment Life is Strange s’est amélioré

La collection Life is Strange Remastered intègre à la fois l’épisode original et sa préquelle, Before de Storm. Les fans pourront retourner à Arcadia Bay, qui présentera plusieurs nouveaux visuels. Depuis le studio, ils assurent que « tous les personnages et scénarios » des deux jeux ont été remasterisés, y compris l’un des éléments qui a le plus souffert au fil du temps : les expressions faciales.

Les animations des personnages et leurs visages ont été « largement améliorés » grâce à la capture faciale complète des performances dans la vraie vie. De plus, le moteur graphique a reçu des mises à jour qui améliorent la qualité de l’éclairage. De Deck Nine, ils soulignent que le gameplay a été retouché pour « mettre à jour et affiner les puzzles ». Si vous préférez voir la comparaison face à face, dans le tweet que vous trouverez à côté de ces lignes, vous verrez un petit fragment.

Rappelons que Life is Strange : Remastered Collection sera commercialisé sur PS4, Xbox One, PC et Stadia le 1er février au prix conseillé de 39,99 euros. Il est également inclus dans l’édition Ultimate de Life is Strange: True Colors. Il existe une version pour Nintendo Switch en route qui était initialement prévue pour la même date. Cependant, ses dirigeants ont annoncé ce mois-ci qu’il était reporté à quelque temps en 2022.

« Nous sommes désolés de partager que les versions de Nintendo Switch ont été un peu retardées et auront besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce qu’elles soient prêtes, elles seront donc publiées plus tard cette année », soulignent-ils dans leur communiqué officiel. Vous pouvez le lire en entier en cliquant sur ce lien.

Source: La vie est étrange