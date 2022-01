Horizon Forbidden West: voici comment les missions secondaires ont été améliorées et plus

Quelques semaines après le lancement d’Horizon Forbidden West, certains médias ont eu l’occasion de tester le jeu vidéo dans les bureaux de Guerrilla. La suite d’Horizon Zero Dawn développe ce qui a été vu dans le premier titre et implémente des nouveautés au niveau jouable. Les quêtes secondaires et les combats au corps à corps sont quelques-unes des choses qui ont été améliorées.

Selon les impressions d’IGN, les quêtes secondaires ont été renforcées et il y en a plus « valables ». D’après Ben McCaw, directeur narratif d’Horizon Forbidden West, si vous effectuez une quête secondaire dans Forbidden West, vous rencontrerez généralement à nouveau le personnage secondaire. « Tout cela est lié à l’histoire dont nous avons parlé plus tôt, à propos d’Aloy, de ses compagnons, de son évolution en tant que personnage », ainsi que « comment elle apprend à s’intégrer à la race humaine ».

Hero’s Journey : plus d’activités secondaires et de mêlée

N’oublions pas qu’Aloy a commencé sa carrière en tant que paria de la tribu, comme le raconte Horizon Zero Dawn. Elle est ensuite devenue une sauveuse, mais « comment s’intègre-t-elle vraiment à toutes ces tribus et à tous ces gens », se demande le développeur. Au-delà du périmètre de l’intrigue, le nombre d’objectifs secondaires a également augmenté :

« C’est formidable d’avoir un immense monde ouvert, mais si toutes les activités qu’il contient semblent être un ajout ou non liées ou non essentielles, ce n’est pas un sentiment formidable. Nous voulions nous assurer qu’il y avait un certain chemin à travers le jeu , où si les joueurs voulaient faire l’expérience de la quête principale et arriver à la fin de l’histoire le plus rapidement possible, ils le pouvaient, et il y a aussi une progression dans ce jeu qui est vraiment axée sur le combat », explique McCaw.

Cependant, soutient-il, « s’il doit y avoir une activité dans le monde, un jeu de société, une fosse de mêlée, même un camp ou un avant-poste associé aux rebelles de Regalla, et des choses qui reviennent du jeu précédent, ils doivent tous se sentir partie du monde. Tout le monde doit faire partie de l’histoire. »

IGN note également que le combat au corps à corps s’est amélioré. Les animations ne sont plus aussi rigides et l’enchaînement des différents mouvements se reflète à l’écran de manière fluide. Les médias nord-américains commentent que le Resonator Burst, qui permet de charger la lance pour déclencher des coups rapides, commence à briller, à quel point nous pouvons lancer un coup plus puissant « qui peut même conduire à transférer de l’énergie à un ennemi, tirer une flèche ou causant une énorme explosion de dégâts.

Horzion Forbidden West sera mis en vente le 18 février prochain sur PS4 et PS5.

source | IGN