Relicta, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment telecharger sur pc

L’Epic Games Store continue de proposer de nouveaux jeux gratuitement dans le cadre de sa rotation hebdomadaire. Pendant les sept prochains jours, vous trouverez Relicta sans frais supplémentaires. Le titre Mighty Polygon restera dans la promotion jusqu’au 27 janvier à 17h00 (CET).

Lorsque vous terminez l’échange, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucun type de restriction de contenu.

« Relicta est un jeu de puzzle à la première personne basé sur la physique dans lequel vous devez combiner de manière créative le magnétisme et la gravité pour révéler les secrets de la base de Chandra », explique le studio dans sa description officielle. « Entrez dans le skin d’un grand scientifique piégé dans une sinistre base lunaire en ruine. Frayez-vous un chemin à travers de mystérieux cratères terraformés et résolvez des énigmes physiques en contrôlant la gravité et le magnétisme. » Dans FreeGameTips, il a obtenu une note de 6,8 sur 10. Vous pouvez lire l’analyse ici.

Dans le lien ci-dessous, vous trouverez sa page dans la boutique Epic Games. Si vous n’avez pas de compte, nous vous indiquons les étapes à suivre pour l’obtenir.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : magasin de jeux épiques