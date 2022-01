Galactic Civilizations 3, gratuit sur Epic Games Store ; comment le télécharger sur pc

Et soudain, Noël était fini, les Rois Mages sont partis et les cadeaux ont cessé d’arriver. Mais n’y a-t-il vraiment plus de cadeaux ? Pas dans le cas de l’Epic Games Store, qui propose chaque semaine des titres entièrement gratuits. Après la trilogie moderne de Tomb Raider et Gods Will Fall, l’heure est venue de Galactic Civilizations 3, qui sera disponible gratuitement jusqu’au jeudi 20 janvier prochain, date à laquelle il sera remplacé par le jeu Français Relicta.

Ce jeu de stratégie indépendant promet que chaque jeu est différent et pose une question très précise : et si les humains se réveillaient un jour et découvraient qu’ils n’étaient pas seuls dans la galaxie ? Cette question ne nous est pas étrangère, puisque depuis que l’être humain regardait le ciel il imaginait ce qui pouvait être au-delà des nuages.

Dans l’univers de Galactic Civilizations 3, il existe des communautés extraterrestres avec leurs propres histoires. Le joueur pourra choisir entre les différentes civilisations (humains, drengin, Altarians et plus), dans le but d’emmener sa communauté au sommet de la galaxie. « Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux spatiaux et colonisez de nouveaux mondes tout en faisant face aux menaces et en surmontant les défis de nouvelles sources mystérieuses », rapportent-ils dans le synopsis officiel. « Négociez des traités et des accords commerciaux, déclarez des guerres, espionnez vos ennemis et encouragez des citoyens exceptionnels. »

Comment le télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.