Gods Will Fall, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

L’Epic Games Store revient à la charge avec un nouveau cadeau pour tous ses utilisateurs. Cette fois, nous pouvons télécharger gratuitement Gods Will Fall, un jeu au prix habituel de 24,99 euros qui sera à coût nul dans la boutique à condition de le télécharger avant le jeudi 13 janvier 2022 à 17h00 (local temps Français). Et comme le site Web EGS lui-même l’anticipe, à partir de ce moment-là, Galactic Civilizations III sera offert.

Pas de triche ni de carton. Une fois que nous aurons acquis le jeu, il sera lié en permanence à notre profil, pouvant le télécharger et y jouer quand nous le souhaitons. C’est aussi la version complète du titre, il n’y a donc aucune restriction, ni de temps ni de contenu.

Gods Will Fall est un RPG d’action sorti en janvier 2021 et qui propose d’accompagner huit guerriers dans leur combat contre des légions de bêtes dans les royaumes des dieux. Il a fallu un 6,5 dans notre revue, où nous soulignons à quel point il est spécial sur le plan artistique et à quel point son approche et sa conception de donjon (roguelite) sont originales. Au contraire, nous avons aussi mis en garde contre ses pics de difficulté et la marge d’amélioration de l’intelligence artificielle.

Juste au cas où, nous vous laissons les étapes à suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger des jeux gratuits depuis Epic Games Store sur votre PC

Vous avez d’abord besoin d’un compte dans le magasin. Si vous n’avez pas de compte sur Epic Games Store, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre jeu gratuitement. Pour jouer, vous avez également besoin de l’application Epic Games sur votre PC, alors téléchargez-la sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux et parmi eux, ceux que vous avez téléchargés gratuitement.

Source : Epic Games Store