Tomb Raider Trilogy, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games Store dévoile son nouveau jeu gratuit dans le cadre de la campagne de Noël en magasin. Tomb Raider Trilogy est l’élu cette semaine, qui prendra la succession de Salt and Sanctuary. Les Aventures de Lara Croft, développées par Crystal Dynamics, seront disponibles sans frais supplémentaires jusqu’au 6 janvier à 17h00 (CET).

Lorsque vous aurez terminé le rachat, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

Étant une compilation des trois derniers versements, nous vous laissons ce à quoi vous pouvez vous attendre dans sa dernière aventure : Shadow of the Tomb Raider. « Ne faites qu’un avec la jungle : en infériorité numérique et mal équipée, Lara doit profiter de la jungle en sa faveur. Attaquez par surprise et disparaissez comme un jaguar, camouflez-vous dans la boue et déchaînez la panique chez les ennemis pour faire des ravages », explique son éditeur, Square Enix. « Vivez le dernier chapitre de l’histoire d’origine de Lara, dans lequel elle devient le pilleur de tombes qu’elle est destinée à être. »

Dans le lien ci-dessous, vous trouverez Rise of the Tomb Raider. Pour télécharger Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, vous devez vous rendre sur leurs profils respectifs.

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store