Moving Out, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games Store dévoile son nouveau jeu gratuit dans le cadre de la campagne de Noël en magasin. Moving Out est celui choisi pour les prochaines 24 heures, qui prendra le relais de Mages of Mystralia. La coopérative éditée par Team17 sera disponible sans frais supplémentaires jusqu’au 29 décembre à 17h00 (CET).

Lorsque vous aurez terminé le rachat, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

« Êtes-vous prêt à commencer votre carrière de transporteur ? En tant que technicien certifié en réparation et déménagement de meubles, vous aurez la possibilité de gérer les déménagements dans toute la ville animée de Packmore », explique Team17 dans sa description officielle. « Smooth Moves n’est peut-être pas la plus grande entreprise de déménagement, mais il n’y a pas de mission trop dangereuse ou à laquelle cette équipe de travailleurs ambitieux puisse résister. Développez votre entreprise jusqu’au sommet, engagez divers personnages et sauvez votre ville des dangers qui menacent les meubles ! ».

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store