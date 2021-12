Mages of Mystralia, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games Store dévoile son nouveau jeu gratuit dans le cadre de la campagne de Noël en magasin. Mages of Mystralia est celui choisi pour les prochaines 24 heures, qui prendra le relais de Control. L’aventure magique de Borealys Games se déroule sans frais supplémentaires jusqu’au 28 décembre à 17h00 (CET).

Lorsque vous aurez terminé le rachat, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

« Au royaume de Mystralia, le cerveau est plus utile pour réussir que la force », explique Borealys Games dans sa description officielle. « Vous affronterez des créatures gigantesques et puissantes et vous traverserez des terrains dangereux. Vous rencontrerez des énigmes qui dérouteront même les plus sages des érudits les plus âgés. Et vous surmonterez les obstacles dressés par ceux qui veulent vous empêcher de réussir. Dans Mages of Mystralia, vous incarnez Zia, une jeune fille qui découvre qu’elle est née avec un sens inné de la magie. Mais malheureusement, la magie a été bannie, il va donc entreprendre un voyage en solo pour essayer de prendre le contrôle de ses pouvoirs. »

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store