Control, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games est déterminé à déclencher un phénomène chaque jour qui passe pendant Noël 2021. Leur promotion se poursuit, et pour un autre jour, nous avons un nouveau jeu PC gratuit que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque pour toujours. Si hier l’élu était Prey, aujourd’hui c’est au tour de Control, l’action aventure et science-fiction de Remedy Entertainment. N’oubliez pas que vous avez jusqu’à 17h00 (CET) demain, lundi 27 décembre, pour l’ajouter à votre compte.

Le contrôle, un mystère gênant

Dans notre critique du titre, initialement sorti à l’été 2019 pour PC et consoles de dernière génération, nous disions qu’il s’agissait « d’un titre solide qui se démarque par sa narration. Le jeu raconte une histoire avec des clins d’œil à David Lynch qui engage la main de petits mystères qui sont découverts au fur et à mesure que l’intrigue progresse. La partie jouable n’est pas en reste et propose des combats amusants qui mélangent pouvoirs télékinésiques et tir à la troisième personne ».

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

