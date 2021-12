Vampyr, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games Store dévoile son nouveau jeu gratuit dans le cadre de la campagne de Noël en magasin. Vampyr est l’élu pour les prochaines 24 heures, qui prendra le relais de Mutant Year Zero : Road to Eden. Vous retrouverez l’aventure vampire de Dontnod sans frais supplémentaires jusqu’au 23 décembre à 17h00 (CET).

Lorsque vous aurez terminé le rachat, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

Londres, 1918. Vous êtes le Dr Jonathan Reid, récemment devenu vampire. En tant que médecin, vous devez trouver le remède contre la grippe qui décime la population. En tant que vampire, tu es condamné à te nourrir de ceux que tu as juré de guérir », révèle l’éditeur dans un communiqué. « Voulez-vous embrasser votre monstre intérieur ? Survivez et combattez les chasseurs de vampires, les skals morts-vivants et d’autres créatures surnaturelles. Utilisez vos pouvoirs maudits pour manipuler et creuser dans la vie de ceux qui vous entourent et décider qui sera votre prochaine victime. »

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store