Mutant Year Zero : Road to Eden gratuitement sur Epic Games Store ; comment télécharger sur pc

Epic Games Store dévoile son nouveau jeu gratuit dans le cadre de la campagne de Noël en magasin. Mutant Year Zero : Road to Eden est celui choisi pour les prochaines 24 heures, qui prendra le relais de Second Extinction. Vous trouverez ce RPG tactique sans frais supplémentaires jusqu’au 23 décembre à 17h00 (CET).

Lorsque vous aurez terminé le rachat, il sera lié à votre profil dans le client pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

« Les humains ont disparu et aujourd’hui la Terre est criblée de mutants, mélange d’humanoïdes et d’animaux déformés, qui fouillent les vestiges de la civilisation dans l’espoir de trouver le salut ou du moins quelque chose à se mettre dans la bouche », Fundom, son éditeur, explique dans la description officielle. « Pour survivre, vous et vos compagnons devez vous aventurer dans la Zone. Peut-être qu’un jour vous trouverez l’Eden des légendes, ce refuge que les anciens avaient au milieu de l’enfer, où, selon les histoires, se cache la vérité. Il est possible que vous y trouviez les réponses ».

Voici les étapes que vous devez suivre pour terminer le téléchargement.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store