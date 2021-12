The Vanishing of Ethan Carter, gratuit sur Epic Games Store ; comment le télécharger sur pc

Avec l’hiver, Noël arrive et l’Epic Games Store se déguise en Père Noël pour offrir des jeux vidéo au quotidien. Des titres comme Shenmue 3 ou Remnant: From the Ashes ont été parmi les premiers à passer par la plate-forme, mais c’est maintenant au tour du suivant. The Vanishing of Ethan Carter est disponible gratuitement jusqu’au 20 décembre à 17h00 (CET), date à laquelle il sera remplacé par le suivant, encore inconnu.

C’est un titre mystérieux à la première personne qui concentre votre attention sur l’exploration et la découverte. Le joueur doit incarner un détective spécialisé en occultisme, qui devra démêler la disparition d’Ethan et le sort de sa famille. Cette aventure à la première personne a certaines caractéristiques du simulateur de marche et n’introduit aucun type de système de combat, donc l’exploration et l’interaction avec l’environnement sont les éléments principaux.

« Mettez-vous à la place de Paul Prospero, un détective occulte expert qui reçoit une carte inquiétante d’Ethan Carter. Réalisant que le garçon est en danger, Paul se dirige vers la maison d’Ethan à Red Creek Valley, où la situation s’avère bien pire qu’il ne l’avait imaginé », lit-on dans le synopsis officiel. La disparition d’Ethan fait suite à un meurtre horrible, ce n’était donc peut-être pas le seul crime violent dans la région.

Comment le télécharger sur PC