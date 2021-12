Où acheter PS5 et Xbox Series et comment savoir quels magasins sont en stock ce Noël

Vous voulez une PS5 ou une Xbox Series X et, soit vous n’avez pas pu vous la procurer au cours de cette année 2021, soit vous avez un ami ou une connaissance qui souhaite en acheter une et entrer pleinement dans la nouvelle génération de consoles Sony et Microsoft. . Nous sommes désolés de dire qu’il n’y a pas de baguette magique ; l’offre de consoles est actuellement bien inférieure à la demande, tant en Espagne que dans le reste du monde. Cependant, il existe une série de comptes, d’outils et de canaux qui peuvent nous donner un coup de main pour nous avertir à la minute, dès qu’il y a à nouveau du stock dans un magasin. C’est ce que nous recherchons avec cet article, donnez-vous un coup de main.

Considérations initiales

À ce stade, il est plus facile de répondre comment savoir s’il y a du stock que quand la PS5 / Xbox Series sera-t-elle en stock. Bien que cela semble évident, nous commençons par une explication pour que toute personne intéressée comprenne comment les choses fonctionnent avec la répartition des unités dans les magasins : tous les magasins ne reçoivent pas des unités de PlayStation 5 ou Xbox Series X en même temps ou dans les mêmes quantités.

Inutile de dire que tout au long de cet article, nous ne recommanderons que les canaux, les magasins et les outils que nous jugeons fiables. S’il y a des nouvelles à ce sujet, nous vous en informerons. La pandémie de COVID-19 continue de frapper non seulement sur le plan de la santé, mais compromet également les cycles internationaux de production et de distribution, ralentissant le flux normal des ventes. Les entreprises japonaises ont particulièrement souffert de la pandémie dans le domaine industriel. Toshiba, AMD, Foxconn ou Sony et Microsoft eux-mêmes ont déjà prévenu que le manque de puces se poursuivrait même jusqu’en 2022.

Boîtes PS5. Le modèle avec lecteur de disque est blanc ; la version Digital Edition est noire.

Stock de PS5 et Xbox Series X | S en Espagne : comment savoir s’il y a ou s’il y aura du stock

Cela dit, passons aux recommandations, que nous allons diviser en trois types et catégories ; chacun avec ses particularités. Choisissez celui (ou ceux qui) vous conviennent le mieux :

Chaînes Twitter / Telegram qui surveillent les magasins.

Comptes Twitter officiels de magasins spécialisés ou de grands magasins.

Outils de surveillance via des extensions de navigateur.

Chaînes Twitter / Telegram qui surveillent les magasins

De plus en plus de comptes utilisent les réseaux sociaux pour alerter (presque littéralement) leurs abonnés des offres, bonnes affaires, nouveau stock de produits en rupture de stock, etc. C’est une méthode tout à fait recommandable car ils s’y consacrent ; Autrement dit, lorsqu’il y aura du stock, ils le sauront et le communiqueront.

Il faut dire que ces chaînes peuvent utiliser leur propre code d’affiliation, de sorte que, si vous achetez un produit via une URL fournie par ces sites, ils reçoivent une commission financière. Si c’est le cas, cela n’affecte pas l’acheteur, le prix du produit est le même ; mais cela profite financièrement à celui qui fournit cette information et vous profite, bien sûr, de ce que vous avez fait avec votre jeu ou votre console. Comme on dit en terres anglo-saxonnes, un gagnant-gagnant. Canaux recommandés (Netcost-Security ne maintient aucun type d’affiliation avec ces canaux).

Lorsque vous ouvrez une chaîne Telegram, elle vous invite à l’utiliser via un navigateur ou une application. Rejoignez simplement la conversation et activez les notifications.

Comment ça marche?

Très simple, vous pouvez les suivre sur leur compte de réseau social Twitter, activer des notifications ou simplement parcourir leur timeline de temps en temps. De la même manière, dans Telegram, il est possible d’activer des offres (il fonctionne comme une sorte de contact WhatsApp, à l’exception du fait que Telegram est plus polyvalent dans les outils et facilite la lisibilité des liens ou des offres avec des images).

En cliquant sur la cloche, vous recevrez un message lorsqu’ils publieront de nouveaux tweets. Certains magasins tweetent plusieurs fois par jour. Dans GAME, le plus recommandé est son microsite.

Outils de surveillance Web

Actuellement, il existe des extensions dans les navigateurs Web tels que Google Chrome et Mozilla Firefox qui surveillent le portail Amazon pour fournir le meilleur prix possible pour chaque produit, comparent le prix avec les périodes précédentes ou alertent lorsque le prix souhaité est atteint. CamelCamelCamel est très connu. Cela nécessite de lier le compte à ce portail et c’est gratuit.

« Sold out », le boss final de la next gen.

« Les prix et la disponibilité des produits correspondent à la date/heure indiquée et peuvent être sujets à changement. Les informations sur les prix et les disponibilités appliquées seront celles indiquées au moment de l’achat sur Amazon », indiquent-ils. Il va de soi, à l’instar des témoignages initialement cités, que CamelCamelCamel indique sur son site Internet qu’ils sont Amazon Associate et perçoivent une commission financière sur les achats.