Aven Colony, gratuit sur Epic Games Store ; comment le télécharger sur pc

Halloween est terminé, la nuit s’est transformée en jour et le prochain jeu gratuit sur Epic Games Store n’est plus l’horreur. Après DARQ : Complete Edition, le géant nord-américain a opté pour un jeu vidéo sur le thème de l’espace. Aven Colony est un jeu de gestion et de stratégie disponible gratuitement jusqu’au 11 novembre. Comme d’habitude, une fois réclamé, il est conservé en permanence dans la bibliothèque. De plus, Epic Games a annoncé un pack de contenu pour Rogue Company.

L’humanité au-delà de la Terre ? Aven Prime est une mystérieuse planète extraterrestre, un endroit avec des déserts, des falaises et des jungles à des années-lumière de chez nous. Cependant, une colonie de personnes est prête à créer le premier établissement humain extrasolaire. Notre mission en tant que joueurs sera de transformer ces petits camps en villes riches, tout en relevant les énormes défis qui nous attendent.

Selon la description officielle, nous devrons construire des « infrastructures » coloniales, veiller au bien-être des citoyens, gérer les ressources et guider les implantations vers la prospérité. Bien sûr, ce ne sera pas une tâche facile, car le monde à succès d’Aven Prime cache des dangers à chaque coin de rue.

Comment le télécharger sur PC

Tout d’abord, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, inscrivez-vous gratuitement sur ce lien Remplissez les différents champs (nom, prénom, identifiant, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer votre compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez le jeu vidéo. Téléchargez le client dans le lien suivant Vous pouvez maintenant accéder à votre bibliothèque et exécuter les jeux !

