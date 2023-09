Pokémon GO: comment trouver les cellules de Zygarde étape par étape

Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir pour obtenir ces cellules de Zygarde dans Pokémon GO

Comment trouver les cellules de Zygarde dans Pokémon GO

On peut dire beaucoup de choses sur Pokémon GO, mais il est indéniable que c’est un succès depuis son lancement il y a déjà environ 7 ans, il suffit de voir qu’il compte déjà près de 700 millions de téléchargements sur mobile. Récemment, le jeu développé par Niantic a annoncé que ce même mois, il célébrera deux nouveaux événements au cours desquels plusieurs Pokémon de Paldea arriveront temporairement dans le jeu de réalité augmentée pour smartphones. Comme vous pouvez le voir, Pokémon GO ne s’arrête jamais et il semble être encore loin de le faire.

Les habitués du jeu mobile de la franchise The Pokémon Company le savent déjà, mais il n’est jamais inutile de rappeler que Zygarde est arrivé dans le jeu il n’y a pas si longtemps, un Pokémon que nous avons vu pour la première fois dans Pokémon X et Y. Ce Zygarde est de type dragon/terre, ce que vous devrez toujours garder à l’esprit lorsque vous le capturez, si ce n’est pas déjà fait, bien sûr. Dans tous les cas, si vous avez déjà le vôtre, sachez que pour changer sa forme, vous aurez besoin de cellules Zygarde, nous allons donc maintenant voir comment les obtenir.

Si vous avez un Zygarde dans Pokémon GO, voici comment trouver ses cellules pour changer sa forme

Ce Zygarde a trois formes (Forme à 10%, Forme à 50% et Forme à 100%), et sa forme finale est la forme à 100%, ce qui en réalité l’un des Pokémon les plus puissants du jeu de Niantic. Cependant, n’attendez pas à ce que l’obtention de cette forme soit facile. Donc, en partant de ce qui a déjà été dit, voyons comment obtenir les cellules Zygarde dans Pokémon GO. Ces cellules, d’après ce que nous avons compris, ne peuvent être obtenues qu’en utilisant la fonction de parcours.

Et qu’est-ce que les parcours? Eh bien, ce sont des parcours cartographiés créés par d’autres entraîneurs pour encourager les autres à explorer la zone locale avec certaines récompenses en chemin. Cette fonctionnalité peut être trouvée en entrant dans le menu « environnement » et en faisant défiler jusqu’à l’onglet « parcours », où nous verrons l’option « voir les parcours à proximité ». Dans cette option, nous pourrons voir une liste de ces parcours créés par d’autres joueurs et qui sont, ou du moins devraient être, proches de notre emplacement à ce moment-là.

Après avoir suivi toutes ces étapes, il suffit de sélectionner l’un des parcours et de se rendre au point de départ (qui sera un Pokéstop ou un Gym) pour pouvoir suivre le parcours déjà mentionné sur la carte de Pokémon GO. Donc, si tout se passe bien, nous pourrons collecter des cellules Zygarde de couleur verte brillante sur le sol. Faites attention à elles, car elles sont assez petites et si vous ne faites pas attention, vous pourriez les manquer. Si vous les voyez, n’oubliez pas de cliquer dessus, car elles ne sont pas ramassées automatiquement.

Il convient de mentionner que la fonctionnalité des parcours est encore en développement, il se peut donc qu’il n’y en ait pas beaucoup disponibles. Cependant, si tout fonctionne bien et que vous trouvez ces cellules, gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’environ 50 cellules pour atteindre 50% de la forme, tandis que pour atteindre 100%, vous aurez besoin d’environ 200 cellules. Cela prendra certainement du temps, alors ne désespérez pas, car la récompense en vaudra la peine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :