Journée communautaire Teddiursa dans Pokémon GO: horaires et comment participer

La journée communautaire de Teddiursa est célébrée seulement aujourd’hui 12 novembre 2022 dans Pokémon GO. Cette journée communautaire se concentre sur Teddiursa, et nous pourrons effectuer une nouvelle recherche spéciale. Juste en dessous, nous vous disons tout ce que nous savons, y compris les dates, les heures et les récompenses :

Quand est la journée communautaire de Teddiursa dans Pokémon GO ? Ça commence quand?

Pokémon GO Novembre 2022 La Journée Communauté Teddiursa est célébrée le samedi 12 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00, heure locale dans le monde entier. En d’autres termes, dans chaque partie de la planète, cet événement à durée limitée commence à 14h00 heure locale et se termine à 17h00, pour une durée de trois heures. Pas besoin de télécharger une mise à jour ; l’événement est activé dans le jeu lorsque ce moment arrive dans la région dans laquelle nous vivons.

Art officiel pour la journée communautaire de novembre 2022 : Teddiursa dans Pokémon GO

Toute l’actualité de la Journée Communauté Teddiursa dans Pokémon GO

La journée communautaire Teddiursa de Pokémon GO de novembre 2022 apporte les changements et ajouts suivants pour la durée de l’événement :

Tous les changements et actualités de la journée communautaire Teddiursa dans Pokémon GO

Teddiursa est le Pokémon vedette et les Teddiursas sauvages apparaîtront plus fréquemment.

La force équine est l’attaque en vedette; Si nous transformons un Ursaring en Ursaluna pendant la durée de l’événement ou jusqu’à cinq heures après sa fin (de 14 h 00 à 22 h 00), l’Ursaluna apprendra la force équine comme une attaque chargée. La force équine inflige 100 dégâts dans les combats d’entraîneurs et inflige 110 dégâts dans les gymnases et les raids.

Du samedi 12 novembre 2022 à 14h00 heure locale au dimanche 13 novembre 2022 à 6h00, il y aura une pleine lune dans le ciel de Pokémon GO. Tant que la pleine lune reste visible, nous pouvons faire évoluer Ursaring en Ursaluna en utilisant 100 bonbons Teddiursa. Nous ne pouvons le faire évoluer que lorsque la pleine lune réapparaît.

Il y aura une nouvelle recherche spéciale payée pour 1 $ ou son équivalent dans notre devise locale. Cette recherche spéciale, appelée Sweet Bites, est exclusive et ne sera disponible que le 12 novembre 2022 et se concentre sur les quêtes et les récompenses pour Teddiursa. Les billets pour la recherche spéciale peuvent être donnés à des amis avec lesquels nous avons une grande amitié ou plus.

Autres bonus d’événement : il y aura triple Stardust par capture, nous obtiendrons le double de bonbons pour attraper des Pokémon, les entraîneurs de niveau 31 et plus auront le double de chances d’obtenir des bonbons ++ lors de l’obtention de Pokémon, l’encens durera trois heures, les appâts activés par les modules dureront également trois heures et on peut avoir « une surprise » lors de la prise de clichés. Et comme si cela ne suffisait pas, nous pourrons faire un échange spécial supplémentaire par jour jusqu’à un maximum de deux, et les échanges effectués pendant l’événement nécessitent 50 % de poussière d’étoiles en moins.

Ursaring apparaît dans Four Star Raids pendant toute la durée de l’événement. Pour l’avoir vaincu, umchos Teddiursa apparaîtra dans un rayon de 300 mètres autour du Gymnase où la bataille s’est déroulée pendant 30 minutes. Par ailleurs, Teddiursa Shiny/Shinys peut apparaître.

Missions Sweet Bites dans Pokémon GO : liste complète

Bouchées Sucrées (1/4)

Donner plus de puissance à un Pokémon 10 fois (0/10) – Récompense : 15 Poké Balls

Attrapez 15 Teddiursa (0/15) – Récompense : Rencontre avec Teddiursa

Faire 5 bons lancers (0/5) – Récompense : 20 bonbons Teddiursa

Récompense pour avoir accompli les 3 tâches : 2 000 poussières d’étoiles, 1 rencontre avec Teddiursa et 1 pièce d’étoile

Bouchées Sucrées (2/4)

Attrapez 15 Teddiursa (0/15) – Récompense : 30 bonbons Teddiursa

Transférez 10 Pokémon (0/10) – Récompense : Rencontre avec Ursaring

Evolve 3 Teddiursa (0/5) – Récompense : 10 baies de Pinia

Récompense pour avoir accompli les 3 tâches : 1 500 XP, rencontre avec Teddiursa et 1 encens

Bouchées Sucrées (3/4)

Hit 3 Great Curve Ball Throws (0/3) – Récompense: 50 bonbons Teddiursa

Faire évoluer 1 Ursaring (0/1) – Récompense : 1 Œuf porte-bonheur

Transférez 10 Pokémon (0/10) – Récompense : 15 Super Balls

Récompense pour avoir accompli les 3 tâches : 2500 XP, 1 fusée radar et 15 balles ultra

Bouchées Sucrées (4/4)

Récupérer la récompense (0/1) – Récompense : 2 baies de pinia argentées

Récupérer la récompense (0/1) – Récompense : rencontre avec Teddiursa

Collecter la récompense (0/1) – Récompense : 3500 XP

Récompense pour avoir accompli les 3 tâches : 3 000 poussières d’étoiles, 1 rencontre avec Ursaluna et 3 bonbons rares

Dans notre guide Pokémon GO, nous vous aidons avec différents aspects du jeu, tels que les nouveautés de novembre 2022 ou les raids de ce mois-ci.

Sources : Pokémon GO, Pokéxperto