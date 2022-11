Comment savoir si quelqu’un paie pour Twitter vérifié

Si à ce jour vous n’avez pas entendu dire que la vérification Twitter est payante, c’est parce que vous avez été coincé dans un bunker isolé du monde. Elon Musk a racheté le réseau social, et est arrivé au pouvoir avec une longue liste de changements qui ont tout bouleversé. Comme, par exemple, payer pour faire vérifier le bleu. Mais est-ce à dire que tout le monde peut en avoir ? Pouvez-vous savoir qui a payé ?

La tique bleue gâche

Faire payer 8 dollars pour avoir un identifiant sur le réseau social peut sembler mieux ou pire, le problème est que cela dénature complètement la fonction pour laquelle il a été créé à l’origine. C’est l’opinion générale de la majorité des utilisateurs vétérans de Twitter, qui savent que toute personne ayant le pouvoir d’obtenir la vérification souhaitée pourrait tricher sur le réseau social.

Dit et fait. Il y a quelques jours, nous en avons vu un lorsque ce qui semblait être le compte officiel de Nintendo aux États-Unis a publié une image de Mario faisant un peigne. Comme vous pouvez l’imaginer, l’histoire soignée de Nintendo rend impossible que ledit tweet soit vrai, et c’est que nous étions en effet confrontés à un cas de vol d’identité habillé avec l’icône de compte vérifié.

Jason Schreier @jasonschreier Je ne peux pas imaginer pourquoi tous les annonceurs se retirent de Twitter lmao 09 novembre 2022 • 23:14

Le compte s’est avéré être un faux compte appelé @nlintendoofus (où le supposé i est un L) qui a essentiellement payé le bleu vérifié pour apparaître comme un compte officiel, ce qui a rapidement dérouté les utilisateurs qui pensaient que Nintendo avait enfreint leurs principes pour le première fois dans l’histoire. Ce n’était pas le cas.

Cet exemple montre à quel point il peut être dangereux de renoncer à la liberté d’obtenir une vérification de compte. Twitter a donc proposé une solution.

La solution merdique de Twitter

Dans les bureaux de service, ils pensaient que rien de mieux que de placer un deuxième sceau de vérification qu’ils placeraient eux-mêmes sur les comptes vérifiés et vérifiés par eux-mêmes. Attendez, n’est-ce pas ce qu’ils faisaient gratuitement ? A quoi sert alors de payer 8 dollars ? Comme vous pouvez l’imaginer, les réseaux se sont moqués de la fonctionnalité au moment où elle est devenue publique, forçant Musk et son équipe à la retirer en raison de son ridicule. Envie de supprimer votre compte Twitter ? Calmes.

Comment savoir si vous payez pour le vérifié

Après le ridicule de la double vérification, Twitter propose désormais une fonction simple et pratique qui vous permettra de savoir si la vérification est « méritée » pour avoir de la notoriété ou si, au contraire, le compte est payant pour le service Twitter Blue.

Pour le savoir, il vous suffit de saisir le profil de l’utilisateur et de cliquer sur l’icône vérifié. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer si le compte a été vérifié car il « a une notoriété dans le gouvernement, les actualités, le divertissement ou une autre catégorie désignée » ou est un abonné Twitter Blue. La première option indique que le compte est passé entre les mains du support technique de Twitter et a été validé après avoir été vérifié de manière humaine.

Dans le cas de la deuxième explication, cela indiquerait que ce compte paie les frais mensuels et qu’il est vérifié simplement parce qu’il libère de l’argent chaque mois. Cela indique-t-il qu’il s’agit d’un compte non fiable ? Pas du tout, mais vous devriez être plus prudent dans ce que vous tweetez si c’est la première fois que vous la contactez.

Une extension Chrome

Le plus drôle, c’est que quelqu’un semble avoir fait le travail de Twitter correctement, c’est-à-dire qu’il a créé une extension Chrome qui vous facilite la tâche. Avec le nom de 8 dollars, cette extension est chargée de vérifier le type de vérification du compte que vous visitez, et dans le cas d’un compte de paiement, elle placera l’icône Payé pour la vérification afin que vous sachiez rapidement qu’il est un compte avec Twitter Blue.

Pour installer cette extension, il vous suffit de procéder comme suit :

Visitez la section extensions de Chrome, activez le mode développeur.

Téléchargez l’extension dans le lien suivant.