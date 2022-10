Tous les aspirateurs Roborock : Guide d’achat

C’est l’une des caractéristiques qui différencie le plus un modèle d’un autre et l’un des aspects qui indique le plus la gamme que nous visons. Plus il est autonome et intelligent dans le nettoyage, plus nous devons dépenser et vice versa. En bref, les modèles que vous pouvez trouver sur le marché diffèrent entre ceux qui vont et viennent dans la maison au hasard, ou ceux qui appliquent les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle pour tracer les itinéraires les plus efficaces.

Ces systèmes ne sont pas seulement décisifs lorsqu’il s’agit de marquer comment ils aspirent et d’où, mais ce sont aussi des modèles ouverts qui sont mis à jour à chaque changement que nous apportons dans la maison. Aussi, la vitesse à laquelle un robot traite toutes ces données et comment il est capable de réagir à ces circonstances est déterminante. Lorsque vous vous rendez en store, demandez ce détail et décidez en fonction de ce qui vous convient le mieux.

En résumé, vous avez des modèles de :

Navigation aléatoire, où le robot décide au fur et à mesure qu’il se déplace et ce qu’il trouve et ne stocke aucune des données qu’il collecte.

Navigation ordonnée, où le robot utilise normalement le gyroscope pour savoir où il se trouve et se déplacer sur la carte qu’il dessine de la maison. Ils sont un peu plus avancés que la navigation aléatoire.

Navigation par cartographie laser, ils sont les plus précis et intelligents puisqu’ils permettent de définir avec précision chaque meuble, objet et plan de la maison pour effectuer le processus de nettoyage le plus efficace possible et de le mémoriser pour en tenir compte dans les programmes ultérieurs.

Dans de nombreux cas, il est possible de créer des routines de lavage, en indiquant les pièces dans lesquelles vous ne devriez pas aller ou vice versa, en concentrant le nettoyage sur les endroits qui nécessitent un examen spécial.

puissance d’aspiration

Une autre des caractéristiques que nous devons prendre en compte lors de l’achat d’un robot de nettoyage est sa puissance d’aspiration, ou Pa (Pascals), qui définit également sa capacité à absorber sans problème toute la saleté qu’il trouvera en cours de route. . Bien que vous ne puissiez pas l’imaginer, il existe une différence très marquée entre les modèles les moins chers et ceux qui se situent déjà entre le moyen et le haut de gamme, donc investir dans ce détail est décisif.

Même ainsi, cette puissance d’aspiration est importante mais elle doit être accompagnée d’autres éléments comme les brosses ou le système d’entrée d’aspiration, qui doivent être conçus en conséquence pour une efficacité totale. Une défaillance de l’un de ces accessoires pourrait laisser votre, par exemple, 2 000 Pa, dans une performance similaire à celle d’un modèle de catégorie inférieure.

Puissance d’aspiration idéale pour votre robot :

1 000 Pa : résultat suffisant (presque).

Entre 1 400 et 1 500 Pa : bons résultats.

A partir de 2 000 Pa : meilleures performances.

A partir de 3 000 Pa. de grandes performances.

Types de sol

Il est important de choisir le robot de nettoyage en fonction des étages qu’il va traverser. Si vous avez un peu de tout chez vous, il faudra opter pour un modèle tout-terrain qui fera bien les choses, mais pas autant que ceux qui sont conçus pour performer au mieux sur du carrelage, du parquet ou des moquettes et moquettes exclusivement .

Il faut dire qu’à ce stade il faut bien s’informer pour éviter toute déception lorsque vous voyez votre robot flambant neuf traverser des tapis trop épais et que vous vérifiez que son efficacité baisse beaucoup, alors faites attention à ce détail également, de peur d’avoir l’illusion de mettre un robot de nettoyage dans notre vie.

Animaux domestiques

Les animaux domestiques sont une autre Source importante de saleté, notamment en raison de la quantité de poils qu’ils laissent partout où ils vont. Ces résidus peuvent également être éliminés par l’un de ces robots, seulement vous devez d’abord confirmer que le modèle que vous avez choisi est prêt. Et comment savoir ? Eh bien, très simple, écrivez ce qui suit.

Acquérir des modèles d’au moins 1 400 Pa.

Ou, alternativement, ceux qui annoncent qu’ils sont équipés de brosses et d’accessoires spécialement conçus pour collecter ces poils, les empêchant de s’emmêler dans les composants du robot.

Dans le cas de Roborock, pratiquement tout le monde envisage d’avoir un chien ou un chat à la maison.

Système de filtrage

C’est un autre élément à prendre en compte car, avec la récente pandémie de Covid, le besoin de confirmer que tout ce que nous nettoyons est exempt de germes, bactéries, etc. s’est accru. Donc, dans le cas du robot, savez-vous ce qu’il faut rechercher ? Eh bien, très simple, des filtres certifiés HEPA (avec le H si possible) qui sont ceux qui garantissent une élimination de ce type d’organismes à presque 100%.

Pour vous donner une idée du degré d’efficacité de ces filtres, voici un petit comparatif :

Un filtre EPA 11 atteint une efficacité de 95 % pour piéger les particules de poussière et les acariens.

Un filtre EPA 12 place son efficacité à 99,5 %.

Enfin, le HEPA (High EPA) est déjà proche des 100% avec 99,95% dans la plupart des cas.

pinceaux

Tout ce qui précède est important dans un robot, mais sans les brosses rien ne fonctionnerait, il faut donc aussi s’arrêter pour vérifier que ce sont les bonnes et pour cela la configuration idéale est d’en avoir deux, une de chaque côté. C’est dans ce cas que l’efficacité en matière de piégeage de la saleté atteint ses performances maximales, laissant les robots avec un seul un pourcentage d’efficacité bien inférieur… bien qu’il y ait des exceptions. Voir.

Si vous vous déplacez dans la gamme la moins chère, avoir une seule brosse peut être un problème car la saleté ne passe pas complètement sous le robot pour finir aspirée, mais il y a un pourcentage qui est laissé de côté, il est donc nécessaire de faire un autre passage. Cependant, certains modèles de gammes supérieures ont également une seule brosse, mais ils compensent cette absence avec une caractéristique très spéciale, et c’est une plus grande puissance d’aspiration (Pa) qui leur permet d’attirer toute la saleté même s’il n’y a aucun élément qui le redirige vers le port d’aspiration.

Recherchez donc deux balais dans les gammes inférieure et moyenne des robots et ne faites pas si attention à ce que celui que vous avez acheté pour 600, 800 ou plus de mille euros équipe.

Prix

Nous laissons le prix en dernier, bien que nous sachions que dans la plupart des cas, le budget est celui qui marque tout ce qui précède. Une fois que vous avez vu ce qui est idéal dans chaque cas, il est temps de tout presser pour obtenir le plus grand nombre de spécifications idéales pour un budget moindre, car il ne s’agit pas de payer ce qu’ils nous demandent mais ce dont nous avons vraiment besoin. Et comme en pharmacie, on a tout.

Des modèles à seulement 250 euros à ceux qui atteignent 500 et 600 et, bien sûr, ceux qui flirtent et dépassent confortablement le millier. Ici, contrairement aux points précédents… nous ne pouvons pas recommander quoi faire.

Tous les modèles Roborock

Compte tenu des caractéristiques que vous devez rechercher dans un robot de nettoyage, nous vous laissons ici tous les modèles que Roborock a actuellement en France, avec leurs caractéristiques synthétisées.

Roborock S7 Pro Ultra

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec capteur LiDAR.

Puissance d’aspiration : 5 100 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur, brossage sonique et vadrouille

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : HEPA.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Série Roborock S7 MaxV

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec caméra LiDAR et AI 3D RGB et appels vidéo avec microphone bidirectionnel.

Puissance d’aspiration : 5 100 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur, serpillère et serpillère

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : HEPA.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Robot Rock S7+

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec LiDAR et caméra 3D.

Puissance d’aspiration : 2 500 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur, serpillère et serpillère

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : HEPA.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Robo Rock S7

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec caméra LiDAR et AI 3D RGB et appels vidéo avec microphone bidirectionnel.

Puissance d’aspiration : 2 500 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur, serpillère et serpillère

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Série Roborock Q7+

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec caméra LiDAR et AI 3D RGB et appels vidéo avec microphone bidirectionnel.

Puissance d’aspiration : 2 700 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur, serpillère et serpillière

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Série Roborock Q7 Max

Capteurs et système de navigation : navigation intelligente avec caméra LiDAR et AI 3D RGB et appels vidéo avec microphone bidirectionnel.

Puissance d’aspiration : 4 200 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Roborock S6 MaxV

Capteurs et système de navigation : navigation LiDAR intelligente avec double caméra ReActive AI et vidéo en temps réel.

Puissance d’aspiration : 2 500 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 3 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Série Roborock S6

Capteurs et système de navigation : navigation avec accéléromètre, compteur kilométrique et capteur de gradient infrarouge.

Puissance d’aspiration : 2 000 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 2,5 heures.

Assistants : raccourcis Alexa, Google et Siri.

Roborock S5 Max

Capteurs et système de navigation : navigation par capteur laser (LDS).

Puissance d’aspiration : 2 000 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 2,5 heures.

Assistants : Alexa.

Robot Rock S4

Capteurs et système de navigation : navigation par capteur laser (LDS).

Puissance d’aspiration : 2 000 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 2,5 heures.

Assistants : Alexa.

Robot Rock E5

Capteurs et système de navigation : navigation par capteur laser (LDS).

Puissance d’aspiration : 2 500 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 2,5 heures.

Assistants : Alexa.

Robot Rock E4

Capteurs et système de navigation : navigation avec gyroscopes.

Puissance d’aspiration : 2 000 Pa.

Types de nettoyage : toutes surfaces, avec aspirateur et serpillière.

Animaux de compagnie : et.

Système de filtrage : EPA 11.

Pinceaux : un.

Autonomie : 2,5 heures.

Assistants : Alexa.

