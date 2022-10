Cyberpunk 2077 permet de transférer des sauvegardes Stadia vers d’autres plateformes, comment ?

La fermeture de Google Stadia a laissé les joueurs dans les limbes, mais certaines entreprises se sont mises au travail pour aider les utilisateurs à transférer leur progression vers d’autres systèmes, comme c’est le cas avec Cyberpunk 2077. CD Projekt RED a annoncé la mise en place d’une procédure de progression croisée. qui permet de transférer des sauvegardes de jeux de Stadia vers une console ou un PC.

Pour ce faire, la première étape consiste à utiliser l’outil Google Takeout, grâce auquel vous pouvez enregistrer des jeux sur PC. Une fois cette étape effectuée, la prochaine chose à faire est de trouver les fichiers sur l’ordinateur (…/Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/). Chaque fichier de sauvegarde doit être stocké dans des dossiers différents, qui doivent ensuite être extraits dans la version PC en copiant-collant dans ce répertoire : %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077.

Comment transférer des sauvegardes vers d’autres plateformes

Lancez Cyberpunk 2077 sur PC. Connectez-vous à REDlauncher, car ce sera le compte utilisé pour stocker votre progression croisée. Assurez-vous que la fonctionnalité de sauvegarde croisée est activée dans les paramètres du jeu. Chargez le jeu Stadia. Sauvegardez à nouveau la partie. Cette sauvegarde doit être synchronisée avec le cloud et apparaître sur votre console (si vous êtes connecté avec le même compte GOG).

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Les versions de la génération précédente ont déjà cessé de se mettre à jour et ne recevront plus d’améliorations. De plus, l’extension Phantom Liberty ne sera publiée que sur les systèmes de nouvelle génération.

CD Projekt RED a décrit un avenir ambitieux qui envisage le lancement de huit nouveaux titres dans les années à venir, dont la suite de Cyberpunk 2077. Le studio décrit une IP inédite et jusqu’à cinq jeux vidéo The Witcher, trois correspondant à la nouvelle trilogie et deux spin-off développés par des studios externes.

Source | CDPR