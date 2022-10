The Boys et les premières images de sa saison 4 : voici comment sont ses deux nouvelles super-héroïnes

The Boys, la série de super-héros à succès d’Amazon Prime Video s’emballe déjà pour la première encore lointaine de sa prochaine saison 4. À tel point que les responsables ont déjà présenté les deux premières images de ses nouveaux épisodes, en l’occurrence, pour présenter à deux nouveaux personnages. En eux, on peut voir Susan Heyward et Valerie Curry, les deux nouveaux ajouts à la série qui joueront respectivement les super-héroïnes Sister Age et Firecraker. Ainsi, on a déjà le look de ces deux nouveaux personnages auxquels s’ajoutera l’incorporation la plus notoire de cette quatrième saison : l’acteur Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead.

The Boys reviendront sur Prime Video en 2023

Bien sûr, au-delà de leur apparence et de leurs noms de super-héros, d’Amazon, ils n’ont pas offert plus de détails sur les rôles qu’ils développeront dans la prochaine intrigue de la quatrième saison de The Boys, Et bien que nous ayons les bandes dessinées originales comme référence, nous devons N’oubliez pas que l’adaptation live-action de The Boys prend beaucoup de licences lorsqu’il s’agit de transférer l’histoire des dessins animés au petit écran.

Ce que l’on sait, c’est que le design des nouveaux costumes de Sister Age et Firecraker est l’œuvre de Laura Jean Shannon, la créatrice habituelle qui était déjà en charge de créer la magnifique tenue de Soldier Boy, joué par Jensen Ackles dans la dernière saison. Et, bien sûr, ils ont l’air plus que bons.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce de la date de diffusion de la saison 4 de The Boys, ainsi qu’une première bande-annonce qui nous donnera les dents longues jusqu’à sa diffusion en 2023, très probablement au cours du second semestre. Et c’est que le tournage de la nouvelle saison a commencé en août dernier, il faudra donc encore du temps pour profiter des nouvelles aventures de Patriot, Starlight, Butcher et compagnie.

