Call of Duty Next: comment voir l’avenir de la saga en direct et à quelle heure il commence

Activision est sur le point de révéler au monde l’avenir immédiat de la franchise Call of Duty. Ce 15 septembre à partir de 18h30 (CEST), nous verrons ce qui nous attend dans le multijoueur Modern Warfare 2, Warzone Mobile et Warzone 2.0. Vous pouvez la suivre sur les chaînes officielles de la saga sur Twitch et YouTube.

La présentation aura lieu juste un jour avant la publication de l’accès anticipé à la bêta publique de Modern Warfare 2, dont vous pouvez lire les détails sur ce lien. De plus, si vous parvenez à y atteindre le niveau 30, vous recevrez toutes ces récompenses supplémentaires dont vous pourrez profiter dans la version finale.

La société révèle que « plus de 150 streamers » participeront à l’événement, qui joueront à Modern Warfare 2 et au reste des expériences sur leurs chaînes respectives. Nous aurons également la présence de développeurs d’Infinity Ward et d’autres équipes qui y ont collaboré.

À quelle heure Call of Duty: Next commencera-t-il dans le monde entier ?

France () : à 18h30

France (îles Canaries) : à 17h30

Argentine : à 13h30

Bolivie : à 12h30

Brésil : à 15h30

Chili : à 12h30

Colombie : à 11h30

Costa Rica : à 10h30

Cuba : à 12h30

Equateur : à 11h30

El Salvador : à 10h30

États-Unis (Washington DC) : à 12h30

États-Unis (PT) : à 09h30

Guatemala : à 10h30

Honduras : à 10h30

Mexique : à 11h30

Nicaragua : à 10h30

Panama : à 11h30

Paraguay : à 12h30

Pérou : à 11h30

Porto Rico : à 12h30

République Dominicaine : à 12h30

Uruguay : à 13h30

Venezuela : à 12h30

Source : Blog Call of Duty