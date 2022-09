Call of Duty : Modern Warfare 2 entre dans la dernière ligne droite avant son lancement. À partir du 16 septembre, il commencera sa période de bêta publique au cours des deux prochains week-ends. Comment pouvez-vous y accéder ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour pouvoir essayer le tireur avant son arrivée officielle.

Comment obtenir la bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2

Il faut commencer par préciser que la bêta publique en tant que telle est librement accessible et gratuite pour tous les joueurs PlayStation, Xbox et PC. La seule période qui nécessite une invitation est l’accès anticipé, qui dure deux jours spécifiques chaque week-end.

Pour pouvoir jouer dès le « day one », vous devez réserver le jeu sur n’importe quelle plateforme, en format physique ou numérique. Des stores comme GAME Spain proposent des codes pour le site Web Call of Duty qui vous permettent de réclamer la version bêta sur votre profil. Le code spécifique pour le système choisi sera envoyé à l’e-mail associé au compte saga. En revanche, si vous le pré-commandez numériquement via le PS Store, le Microsoft Store, Battle.net ou Steam, il sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique.

Quand pourrez-vous jouer à la bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

La bêta publique aura une période d’exclusivité sur PS5 et PS4. Du 16 au 20 septembre, tous les joueurs des deux consoles pourront jouer avant les autres. Dans ce cas, l’accès anticipé a lieu pendant les deux premiers jours, c’est-à-dire les 16 et 17 septembre. Si vous n’avez pas précommandé, vous pourrez jouer sans restriction entre le 18 et le 20 septembre.

Le deuxième week-end couvrira les trois familles de systèmes du 22 au 26 septembre. L’accès anticipé sur Xbox et PC aura lieu les 22 et 23 septembre ; si vous jouez sur PlayStation, il sera ouvert pendant toute cette fenêtre. Autrement dit, si vous jouez sur PS5 ou PS4, vous aurez plus de jours pour l’essayer. La fonction crossplay est activée dès le départ.

En atteignant le niveau 30 de la bêta, vous obtiendrez jusqu’à 10 récompenses gratuites à reporter à la version finale. Nous vous disons ce qu’ils sont dans ce lien. Avant, le 15 septembre, aura lieu la présentation Call of Duty: Next, où nous apprendrons en profondeur l’avenir de la franchise.

Source : Blog Call of Duty