Cyberpunk 2077 : à quelle heure, où et comment voir l’événement sur son futur en direct

CD Projekt RED continue de travailler sur de nouvelles mises à jour et améliorations pour Cyberpunk 2077, le dernier titre de la société. Le nouvel épisode de Night City Wire servira à présenter les nouveautés qui arriveront prochainement au jeu vidéo (patch 1.6). Ils ont déjà confirmé qu’il y aura de nouvelles missions, armes et fonctionnalités, ainsi que du contenu inspiré de l’anime Cyberpunk : Edgerunners.

Où regarder le nouvel épisode de Night City Wire

Comme les épisodes précédents, la nouvelle diffusion de Night City Wire peut être suivie en direct sur la chaîne officielle Twitch de CD Projekt. Comme indiqué dans une publication Instagram, Miles Toast et Patrick Miles seront chargés d’apporter toutes les nouvelles aux téléspectateurs. D’autre part, il y aura également de nouveaux détails sur l’anime.

À quelle heure regarder le Night City Wire

France () : à 17h00

France (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

Cyberpunk 2077 peut être joué sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Bien qu’au lancement, il fonctionnait toujours via la rétrocompatibilité sur les systèmes de nouvelle génération, le studio a ensuite publié une version native.

Source | Projet CD