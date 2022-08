Les Simpson dévoileront dans leur saison 34 comment ils ont fait tout ce temps pour prédire l’avenir

Les Simpson sont avec nous depuis plus de trois décennies. La famille la plus aimée des États-Unis a commencé à marcher dans ce pays à la fin de 1989. Leur voyage en France a commencé sur la chaîne payante Canal+ en 1990, atterrissant sur la télévision publique un an plus tard. Sur TVE les émissions se faisaient la nuit, sachant que cela différait des dessins animés auxquels nous étions habitués. Au fil du temps, comme nous le savons tous, ce nom de dessins animés pour adultes a été abandonné. Plus que tout car la série a ouvert les portes à des paris plus radicaux comme South Park ou Family Guy.

Les Simpson et leur boule de cristal

Il est courant de rencontrer un événement historique pertinent dans notre présent et de trouver une réplique déjà diffusée dans la série originale de Matt Groening. Ce sera parce qu’ils racontent des histoires depuis plus de trois décennies et parce que leurs 728 épisodes ont peut-être laissé peu de sujets intacts, mais le fait est que ces supposées prédictions sont dans certains cas très dérangeantes.

Certains succès curieux ou très médiatisés seraient 9/11 (Marge contre le monorail, La ville de New York contre Homer Simpson), la tournée des Rolling Stones en 2016 (Lisa Weeding), le scandale des écoutes téléphoniques de la NSA (Le mystérieux voyage d’Homère ), diverses nouvelles pertinentes survenues lors de la Coupe du monde 2014 (Vous n’avez pas à vivre comme un arbitre), des appels vidéo (Bart vers le futur), le virus Ebola (Lisa’s Sax), ainsi que des prédictions technologiques qui comprennent le Kindle, l’iPod, la smartwatch, les caméras Go-pro, la réalité virtuelle… Il y a une prédiction que beaucoup auraient voulu voir se réaliser, une femme à la présidence des États-Unis (Lisa dans la série, Hillary Clinton dans le monde réel), mais Donald Trump a étonnamment écrasé le résultat. Aussi une autre que personne n’aurait voulu voir vraie, une pandémie partant de Chine.

Dans la saison 34 des Simpson, un chapitre dévoilera l’astuce dudit taux de réussite. Nous supposons que vous allez rire aux éclats de cette situation. À partir de là, nous espérons que tout deviendra classique. L’occasion le mérite.