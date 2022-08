Si vous avez un LG Smart TV, vous pouvez essayer Google Stadia Pro gratuitement pendant 3 mois ; comment réclamer un abonnement

Google Stadia et LG se sont associés pour offrir à chacun la possibilité d’essayer Stadia Pro pendant 3 mois sans frais. Grâce à cette promotion, vous pourrez essayer de nombreux jeux en streaming en utilisant votre mobile et d’autres appareils comme manette pour jouer. Nous vous aidons avec un tutoriel simple pour réclamer votre abonnement gratuit.

Comment réclamer un abonnement Google Stadia Pro à partir de votre téléviseur

Vous ne vous en êtes sans doute pas rendu compte, mais dans notre cas, un message est apparu hier nous invitant à procéder à l’enregistrement automatiquement dès qu’on allume le téléviseur, dans une fenêtre similaire à celles qui s’affichent lorsqu’une mise à jour du système est disponible . Si ce n’est pas votre cas et que lorsque vous allumez la télévision vous ne voyez pas le message, nous vous indiquerons les étapes à suivre pour obtenir l’abonnement de 3 mois à Google Stadia Pro en quelques secondes.

Les téléviseurs intelligents compatibles sont ceux fabriqués à partir de 2020, dont le système d’exploitation est webOS 5.0 ou supérieur

Allumez le téléviseur et accédez au carrousel d’applications ; accédez au store de contenu LG

Utilisez le moteur de recherche pour localiser l’application Google Stadia

Vous verrez des informations sur la promotion et vous devrez utiliser votre téléphone portable pour scanner le code QR. Ensuite, il vous suffit de suivre les étapes qui apparaissent sur l’écran des deux appareils pour terminer l’enregistrement et commencer à profiter de l’abonnement.

La promotion est valable jusqu’en janvier 2023

Jeux disponibles sur Google Stadia Pro

De nombreux titres sont disponibles dans le catalogue du service : divers volets de la saga Assassin’s Creed, Final Fantasy XV, Celeste, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Control : Ultimate Edition, DOOM 64, Dragon Quest XI : Echoes of a Lost Past (version S), The Elder Scrolls Online, Far Cry 6, Hitman 3, Mafia : Definitive Edition, Red Dead Redemption 2… Vous pouvez consulter la liste complète sur le site officiel de Stadia.

Source | Google StadiaPro