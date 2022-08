Mysterious World Pokémon Day aujourd’hui 2 août: origine et comment télécharger des icônes à mettre comme photo de profil

Avez-vous déjà été sur Twitter et soudainement de nombreux utilisateurs ont une photo d’un Pokémon sur leur profil ? C’était sûrement un 2 août comme aujourd’hui. C’est Pokémon Mysterious World Day, un phénomène de fans devenu viral il y a quelques années et dans lequel la communauté se réunit en harmonie pour rendre hommage à la saga dans laquelle Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et compagnie peuvent prendre la parole. On vous dit tout sur la fête.

Qu’est-ce que Pokemon Mystery Dungeon Day ? L’origine de la fête

Comme tout autre phénomène viral, Pokémon Mystery Dungeon Day a également une origine et réside dans la sous-série de jeux du même nom. Une série de titres qui vit généralement dans l’ombre des principales générations. Et c’est la raison pour laquelle les fans de Mundo Misterioso ont décidé de créer cette célébration : rendre hommage à la saga, née sur Game Boy Advance en 2006.

Bien sûr, ce phénomène s’est déclenché relativement récemment, en 2018, l’année où un utilisateur de Twitter d’France a eu l’idée de mettre un avatar d’un des Pokémon du jeu pendant 24 heures. C’était un utilisateur appelé Deep Dope, bien que plus tard un autre (RuinedBread2) ait proposé de le faire le 2 août. Autrement dit, un jour comme aujourd’hui, d’où la raison pour laquelle nous célébrons. Au fil du temps, des utilisateurs d’autres pays ont rejoint la fête et utilisent le hashtag #MisteryDungeon pour rencontrer d’autres personnes.

Durant ces années nous avons vu beaucoup de personnes qui n’ont pas manqué le rendez-vous et il y en a de plus en plus; Si vous allez sur Twitter en ce moment, il est possible de trouver de nombreux utilisateurs portant un avatar de Pokémon tels que Bulbasaur, Pikachu, Charmander et Chansey, entre autres. La grâce du phénomène est que dans Pokémon Mysterious World, l’histoire est qu’un jour vous vous réveillez et au lieu d’être un être humain, vous êtes un Pokémon qui parle !

Les meilleurs sites pour télécharger des icônes Pokemon

Voulez-vous rejoindre la fête? Il n’y a donc qu’une seule règle à connaître : vous devez mettre un avatar Pokémon immédiatement et le laisser jusqu’à demain. N’oubliez pas que les mesures standard pour les avatars Twitter doivent être de 400 x 400 pixels. Si vous ne voulez pas vous compliquer la recherche d’images Google, voici plusieurs sites où vous pouvez trouver une multitude d’icônes Pokémon à utiliser comme photo de profil.

Nous espérons que vous apprécierez Pokémon Mysterious Day, mais lorsque vous vous réveillerez demain, que ce soit sous forme humaine ou Pokémon, n’oubliez pas que vous avez rendez-vous avec les nouveaux Pokémon Presents, où Nintendo affichera des mises à jour en direct de ses jeux et applications, y compris les Pokémon Scarlet et Purple tant attendus. Dans ce lien, vous avez toutes les informations avec le calendrier pour tout le monde et comment le regarder en ligne.