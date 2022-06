Assassin’s Creed : comment et à quelle heure voir l’événement dédié à la saga

Un streaming inattendu qui a été découvert un jour avant l’événement. Ubisoft a annoncé qu’il organisera une présentation sur Assassin’s Creed, bien qu’il n’ait pas précisé si de nouveaux jeux vidéo de la saga seront révélés. Il aura lieu ce même 14 juin à 18h00 (heure de la France), bien qu’en dessous de ces lignes nous vous fournissons les horaires par pays.

Où voir toute l’actualité d’Assassin’s Creed

Ubisoft a signalé sur les réseaux sociaux que l’événement peut être suivi en direct et directement via les chaînes officielles de l’entreprise sur YouTube et Twitch. De Netcost, nous serons également attentifs à publier toute nouvelle intéressante qui pourrait survenir.

Heure de l’événement Assassin’s Creed en France, en Amérique latine et aux États-Unis

France : à 18h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Assassin’s Creed Valhalla pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia en est à sa deuxième année de contenu post-lancement. Il y a quelque temps, il a été divulgué qu’Ubisoft travaillait sur un jeu indépendant mettant en vedette Basim, l’un des personnages de Valhalla. Cette dernière n’a pas encore été confirmée officiellement.

Source | Ubisoft