L’adoption mondiale de Bitcoin atteindra 10% d’ici 2030 | Cryptomonnaie

L’adoption de Bitcoin (BTC) pourrait se produire plus rapidement que l’adoption de technologies perturbatrices passées telles que les automobiles et l’énergie électrique, avec une adoption mondiale susceptible d’atteindre 10 % d’ici 2030 selon un nouveau rapport.

Dans son rapport du 8 juin, Blockware Intelligence a déclaré être arrivé à cette prédiction en examinant les courbes d’adoption historiques de neuf technologies perturbatrices passées, notamment les automobiles, l’énergie électrique, les smartphones, Internet et les médias sociaux, ainsi que le taux de croissance de l’adoption de Bitcoin depuis 2009. .

Toutes les technologies perturbatrices suivent un modèle de courbe en S exponentiel similaire, mais […] les nouvelles technologies basées sur les réseaux continuent d’être adoptées beaucoup plus rapidement que ne le prévoit le marché.

En utilisant la moyenne et la moyenne pondérée des courbes d’adoption de la technologie historique, ainsi que le taux de croissance de l’adoption de Bitcoin, le rapport a ensuite pu arriver à sa prédiction.

Il a déclaré que sur la base d’une métrique appelée Somme cumulée de la croissance nette des entités et des prédictions de Bitcoin « CAGR de 60%, nous prévoyons que l’adoption mondiale de Bitcoin dépassera 10% en 2030 ».

Blockware Intelligence est la branche de recherche de Blockware Solutions, une société d’infrastructure minière et blockchain Bitcoin, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’elle soit optimiste lors de son adoption.

L’unité de renseignement a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’adoption de Bitcoin atteigne la saturation plus rapidement que de nombreuses autres technologies perturbatrices, étant donné les incitations monétaires directes à adopter, le macro-environnement actuel et parce que la croissance de l’adoption sera accélérée par Internet.

« Du point de vue des consommateurs, les technologies passées avaient des incitations liées à la commodité/efficacité pour les adopter : l’adoption d’automobiles vous permettait de passer devant le cheval et le buggy, l’adoption du téléphone portable vous permettait de passer des appels sans être lié à une ligne fixe », le rapport explique.

Avec Bitcoin, l’adoption directe incitée financièrement crée une théorie des jeux dans laquelle la meilleure réponse de chacun est d’adopter Bitcoin.

Le bitcoin, comme Internet, les smartphones et les médias sociaux, tire également des avantages du nombre de personnes qui adoptent la technologie, connue sous le nom d ‘«effet de réseau».

« Par exemple, si vous étiez le seul utilisateur sur Twitter, cela aurait-il une quelconque valeur ? Ce ne serait pas le cas. Plus d’utilisateurs rendent ces technologies plus précieuses.

Cependant, les auteurs du rapport Blockware ont souligné que le modèle utilisé pour prédire le taux d’adoption n’était que conceptuel à ce stade, ajoutant qu’il n’était ni destiné à être utilisé comme conseil en investissement ni comme outil de trading à court terme et qu’il continuerait à être raffiné. Cependant:

La tendance générale est claire ; il y a une forte probabilité que l’adoption mondiale de Bitcoin augmentera de manière significative dans le futur et donc le prix aussi.

Le rapport et le modèle ont été examinés par plusieurs investisseurs et analystes cryptomonnaies, notamment des dirigeants d’Ark Invest, d’Arcane Assets, d’AMDAX Asset Management et de M31 Capital.

L’adoption de la crypto-monnaie a connu une croissance rapide au cours des dernières années. En 2021, les taux mondiaux de possession de crypto ont atteint une moyenne de 3,9 %, avec plus de 300 millions d’utilisateurs de crypto dans le monde, selon les données de TripleA, une passerelle mondiale de paiement par crypto-monnaie.

La plate-forme de données Blockchain Chainanalysis a révélé l’année dernière que l’adoption mondiale du bitcoin et de la crypto-monnaie a bondi de 881% de juillet 2020 à juin 2021. Elle a constaté que le Vietnam avait l’adoption la plus élevée de crypto-monnaie, menant 154 pays analysés, suivis de l’Inde et du Pakistan.

En avril, une enquête menée par l’échange de crypto-monnaie Gemini a révélé que l’adoption de la crypto est montée en flèche en 2021 dans des pays comme l’Inde, le Brésil et Hong Kong, car plus de la moitié des répondants de ses 20 pays interrogés ont déclaré avoir commencé à investir dans la crypto en 2021.