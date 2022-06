Terra’s Luna, les jetons Luna Classic voient un commerce volatil au milieu de nouveaux développements | Cryptomonnaie

Les jetons liés à l’écosystème Terra ont connu une volatilité des échanges au cours des dernières 24 heures au milieu des développements juridiques contre la société émettrice Terraform Labs, selon les données.

Les prix de Luna (LUNA) ont gagné jusqu’à 30 % – de 2,65 $ jeudi à 3,44 $ vendredi matin – puis ont fortement chuté alors même que le marché plus large de la cryptomonnaie restait stable. Luna Classic (LUNC) a gagné jusqu’à 34% avant de glisser ce matin, selon les données de CoinGecko.

Une telle volatilité est survenue au milieu des rapports de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêtant pour savoir si Terraform Labs avait violé les lois américaines concernant la façon dont il commercialisait ses jetons d’écosystème.

Les contrats à terme sur les deux jetons ont vu près de 18 millions de dollars de liquidations tandis que les pertes sur les contrats à terme d’autres cryptos majeurs, à l’exception de Bitcoin et de l’éther, sont restées sous la barre des 3 millions de dollars.

La LUNA a été émise aux détenteurs fin mai après le retrait du stablecoin algorithmique terraUSD (UST) début mai – une décision qui a vu la valeur de l’ancienne Luna (maintenant rebaptisée LUNC) chuter jusqu’à 99,7 %. La valeur verrouillée sur les applications de finance décentralisée (DeFi) dans l’écosystème Terra a également chuté de 28 milliards de dollars, comme indiqué.

Les liquidations ont marqué les pertes les plus élevées pour les commerçants des nouveaux jetons LUNA jusqu’à présent, selon les données, avec près de 5 millions de dollars de pertes. Cependant, les contrats à terme LUNC ont enregistré des pertes plus élevées à plus de 12 millions de dollars, ce qui suggère que les commerçants de détail continuent de préférer le trading LUNC à LUNA.

Les contrats à terme des nouveaux jetons LUNA ont connu leurs liquidations les plus élevées depuis leur émission. (Coinglass)

Les sociétés de cryptomonnaie Bybit et Binance sont actuellement les seules bourses à proposer des contrats à terme LUNA aux traders, tandis qu’OKEx et Huobi proposent des contrats à terme LUNC. OKEx, populaire en Asie, a enregistré plus de 9 millions de dollars de liquidations, le plus élevé parmi ses homologues.

LUNA se négocie à plus de 3,06 $ au moment de la rédaction. LUNC négocie un peu plus de 0,00007647 $ avec des gains tombant à 7 % pour les commerçants au cours des dernières 24 heures.