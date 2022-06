Pourquoi ce point d’inflexion pour TRON pourrait propulser le prix TRX de 26% | Cryptomonnaie

Le prix TRON est aux prises avec la barrière de résistance de 0,0815 $, cherchant à la transformer en un plancher de support.

En cas de succès, les traders TRX pourraient déclencher une accélération de 26 % jusqu’au prochain obstacle à 0,101 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous du SMA de 100 jours à 0,069 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix TRON est dans une position confortable par rapport aux autres altcoins sur le marché baissier. De plus, il a tenté de franchir une barrière de résistance à long terme et de la transformer en un plancher de support. Si ce mouvement réussit, il donnera aux traders TRX une chance de se rallier.

Prix ​​​​TRON à un point décisif

Le prix TRON est dans une meilleure position que la plupart des altcoins par rapport à l’endroit où il se situe par rapport aux moyennes mobiles simples (SMA) sur 50, 100 et 200 jours. Alors que la plupart des altcoins tentent de franchir ces barrières, TRX est confortablement assis au-dessus de ces SMA.

De plus, le prix TRON cherche à transformer la barrière de résistance de 0,0815 $ en un niveau de support depuis plus d’un mois. Si les acheteurs interviennent et produisent un chandelier quotidien près de celui-ci, ce sera le premier signe que TRX veut monter plus haut.

Cependant, les investisseurs doivent attendre un nouveau test pour confirmer le passage réussi dudit obstacle à un niveau de support. Ce développement ouvrira la voie au prix TRON pour revisiter le prochain blocus à 0,101 $.

Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 26% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour TRX.

Graphique TRX/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent extrêmement agitées pour le prix TRON, les investisseurs doivent être patients et ne pas se laisser prendre dans les va-et-vient de la volatilité intrajournalière. Cependant, si TRX produit un chandelier quotidien proche du SMA de 100 jours à 0,069 $, cela signifiera une faiblesse des acheteurs.

Ce développement invalidera la thèse haussière du prix TRON et le fera potentiellement chuter au niveau de support immédiat à 0,0558 $.