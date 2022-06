Bloomberg Terminal surdimensionne sa couverture cryptomonnaie : 40 pièces supplémentaires | Cryptomonnaie

Bloomberg Terminal a augmenté sa couverture à 50 actifs cryptomonnaies pour donner à sa clientèle d’investisseurs institutionnels de meilleures données sur les mouvements au sein du marché.

La plate-forme d’informations financières et techniques Bloomberg a considérablement élargi sa couverture des marchés de la cryptomonnaie après avoir décidé d’inclure des données sur les 50 principaux actifs cryptomonnaies dans le terminal Bloomberg.

Le chef de produit pour les crypto-monnaies chez Bloomberg, Alex Wenham, a suggéré qu’à mesure que l’intérêt de la communauté «des investisseurs institutionnels mondiaux» pour les actifs numériques continue de croître, ils auront besoin d’un moyen «d’intégrer de manière transparente les actifs numériques dans leurs flux de travail».

Bloomberg avait déjà 10 crypto-monnaies dans son terminal en 2018, dont BTC, ETH et XRP. L’expansion ajoute 40 pièces supplémentaires au mélange, telles que SOL, permettant aux professionnels de la finance et aux institutions d’accéder aux données du marché financier en temps réel et de placer des transactions.

Il s’agit de la plus grande expansion de ses données cryptomonnaies depuis que Bloomberg Terminal a commencé à suivre BTC en 2013.

La couverture leader du marché des données de crypto-monnaie de Bloomberg sur le terminal Bloomberg a été étendue pour inclure les 50 principaux actifs de crypto, y compris Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP, Solana et plus encore. https://t.co/NknHawFOez – Terminal Bloomberg (@TheTerminal) 9 juin 2022

Le co-fondateur du fonds d’investissement cryptomonnaie Three Arrows Capital, Su Zhu, semble satisfait des nouveaux ajouts au terminal. Il a commenté dans un tweet vendredi qu’il est « également cool qu’ils renvoient aux livres blancs ».

Un peu amusant de lire les descriptions de pièces qui @crypto a ajouté à Bloomberg Terminal Aussi cool qu’ils renvoient aux livres blancs pic.twitter.com/U7AN3tI7CK — Zhu Su (@zhusu) 6 août 2019

Bloomberg Terminal est considéré comme un outil phare pour les investisseurs professionnels et institutionnels car il offre des analyses, des informations sur la conformité et les risques, et permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions. Bloomberg dit qu’il vérifie les actifs sur le terminal grâce à une approche basée sur les données et « s’assure que cette approche évolue avec les marchés de la cryptomonnaie ».

Les utilisateurs du terminal Bloomberg peuvent accéder aux prix intrajournaliers pour toutes les cryptos qu’il suit en visitant CRYP .

L’ajout de tant d’autres actifs cryptomonnaies à Bloomberg Terminal indique une plus grande maturité sur les marchés de la cryptomonnaie. Les institutions examinent de plus près leurs opportunités dans l’espace pour à la fois développer des plateformes et réaliser des bénéfices.

Leur intérêt est attesté par la bourse italienne Borsa Italiana qui a coté un fonds négocié en bourse (ETF) thématique Bitcoin le 7 juin.