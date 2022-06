Bitcoin oscille en dessous d’une ligne de résistance à la baisse | Cryptomonnaie

Le BTC/USD a continué de s’échanger de manière consolidante, restant légèrement en dessous de la zone des 32845, marquée par le plus bas du 24 janviereet en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 28 marse. Le 5 maiela crypto est tombée en dessous de l’extrémité inférieure d’un canal haussier et a continué à respecter la ligne de baisse susmentionnée, ce qui, à notre avis, signifie que les perspectives sont prudemment négatives.

Malgré la consolidation, nous voyons des chances décentes pour les baissiers de reprendre bientôt le graphique et de viser un autre test au plus bas du 12 mai.e, près de la zone 25625. Une cassure plus basse confirmerait un prochain plus bas plus bas sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires et pourrait voir la possibilité d’extensions vers le plus bas du 21 décembre.St2020, vers 21710, ou le plus haut du swing intérieur du 1er décembreSt2020, vers 19755. Si aucune barrière n’est en mesure d’arrêter la glissade, alors nous pourrions voir les traders pousser vers le creux du 26 novembree2020, vers 16135.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous constatons que le RSI a baissé après avoir atteint la résistance à 50, tandis que le MACD, bien qu’au-dessus de sa ligne de déclenchement, se situe dans son territoire négatif et montre également des signes de dépassement. Les deux indicateurs détectent une vitesse de baisse et soutiennent quelque peu l’idée que les baissiers reprendront bientôt le contrôle.

Afin de commencer à examiner si les haussiers ont repris le contrôle total, nous aimerions voir une forte avancée, puis une cassure au-dessus de la zone 52045, marquée par le plus haut du 27 décembre.e. Cela amènera la crypto au-dessus de la limite supérieure du canal haussier susmentionné et pourrait initialement voir la possibilité d’extensions vers les zones 57575 ou 59315, marquées par les sommets du 3 décembre.rd et le 30 novembree, respectivement. Si aucune barrière ne tient, les traders pourraient être encouragés à grimper vers le sommet du 15 novembre.eà 66275, soit le plus haut du 10 novembreevers 68835.