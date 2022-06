Certains observateurs se demandent si Ethereum peut rester pertinent après être passé d’un modèle de preuve de travail, mais d’autres sont optimistes quant au passage à une conception de preuve de participation ; les cryptos ont une journée mitigée.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin reste limité dans la fourchette ; certains altcoins surperforment.

Insights: Les opinions des analystes divergent sur la fusion Ethereum Ropsten.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 999 $ -0,9 %

Éther (ETH) : 1 782 $ -0,8 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +3,3% L’informatique Polygone MATIQUE +2,7% Plate-forme de contrat intelligente À pois POINT +1,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Algorand ALGO −4,6 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −4,2 % L’informatique Litecoin SLD −3,2 % Devise

Bitcoin reste stable ; Certains Altcoins font mieux

Jeudi était un autre « jour de la marmotte » pour le bitcoin.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a un peu augmenté, en a baissé mais est toujours restée fermement ancrée autour du seuil de 30 000 $ où elle a campé pendant une grande partie des cinq dernières semaines alors que les investisseurs attendaient les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) vendredi.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 30 000 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains juste en dessous du niveau de 1 800 $, à peu près là où il était perché il y a un jour et au cours des dernières semaines. D’autres altcoins majeurs ont été mélangés avec LTC de plus de 3% à un moment donné et ADA et CRO en baisse d’environ un point de pourcentage. Parmi les gagnants, LINK a poursuivi sa récente envolée, augmentant de plus de 6 % à un moment donné, tandis que SOL a augmenté de plus de 3 %.

« Bitcoin continue de osciller autour du niveau de 30 000 dollars alors que les traders de crypto attendent un rapport clé sur l’inflation qui pourrait influencer les attentes du marché quant à ce que la Fed pourrait faire en septembre », a écrit Edward Moya, analyste principal d’Oanda pour les Amériques, dans un e-mail.

L’annonce par la Banque centrale européenne (BCE) qu’elle commencerait à relever les taux d’intérêt le mois prochain a fait chuter d’abord les principaux indices européens, puis américains, ces derniers plongeant à la dernière heure pour afficher leur plus forte baisse depuis la mi-mai. Les entreprises technologiques ont été parmi les plus durement touchées, le Nasdaq, riche en technologies, chutant de 2,7 % et la composante technologique du S&P 500 à peu près au même niveau. La BCE a annoncé qu’elle augmenterait ses taux d’un quart de point en juillet pour lutter contre l’inflation et qu’elle augmenterait ses taux plus tard dans l’année.

On s’attend à ce que l’IPC américain affiche une inflation toujours bien supérieure à 8 %, son plus haut niveau en quatre décennies. La Banque centrale américaine augmentera probablement ses taux d’intérêt d’un autre demi-point de pourcentage lors de sa prochaine réunion pour correspondre à sa plus récente hausse de taux le mois dernier. Pendant ce temps, les prix de l’énergie ont continué à osciller autour des sommets de 2022, le pétrole brut Brent, une référence des marchés mondiaux de l’énergie, clôturant à environ 123 dollars le baril, soit une augmentation d’environ 60 % depuis le début de l’année.

« L’inflation est chaude et elle le restera et les attentes de hausse des taux devraient continuer à grimper après chaque rapport mensuel sur l’inflation », a écrit Moya.

Cryptos a subi sa propre dernière mini-épidémie de mauvaises nouvelles avec des rapports séparés selon lesquels les autorités sud-coréennes enquêtent sur TerraForm Labs pour l’effondrement de son stablecoin terraUSD (UST), et que la Securities and Exchange Commission des États-Unis cherchait à savoir si la société enregistrée à Singapour avait violé les lois américaines dans sa commercialisation de l’UST et du jeton LUNA qui le soutenait.

« Cela a été plusieurs semaines désordonnées pour la cryptomonnaie, remplies de poursuites, d’escroqueries et d’un intérêt décroissant, car les prix sont restés ancrés », a écrit Moya. « Crypto a besoin de quelques nouveaux catalyseurs pour sortir de ce marasme et cela pourrait prendre un certain temps. »

Marchés

S&P 500 : 4 017 -2,3 %

DJIA : 32 272 -1,9 %

Nasdaq : 11 754 -2,7%

Or : 1 847 $ -0,2 %

Connaissances

L’opinion des analystes diffère sur la fusion d’Ethereum Ropsten

Le testnet public Ropsten d’Ethereum a subi une « fusion » mercredi avant un éventuel déploiement sur le réseau principal. Cette décision précède un passage très attendu du réseau actuel de preuve de travail (PoW) à une conception de preuve de participation (PoS).

PoW fait référence à un modèle de validation qui repose sur des entités appelées mineurs qui utilisent des ressources informatiques pour valider les transactions et prendre en charge un réseau blockchain. PoS, d’autre part, s’appuie sur des « validateurs » de réseau qui verrouillent les jetons pertinents sur les nœuds pour traiter les transactions et prendre en charge le réseau.

Les systèmes PoS sont considérés comme plus respectueux de l’environnement que le PoW et aident à créer une blockchain moins chère et plus rapide. Un passage au PoS atténuerait les critiques récurrentes du réseau d’Ethereum, telles que les frais du réseau. Les frais, par exemple, ont franchi plus de 12 000 $ d’éther (ETH) par transaction plus tôt cette année lorsque des jetons non fongibles (NFT) liés à l’écosystème populaire Bored Ape Yacht Club ont été offerts au public.

Faire passer la blockchain d’un mécanisme de consensus à un autre est un changement complexe, qui nécessite de multiples tests sur des réseaux de test comme Ropsten avant qu’ils ne soient finalement déployés sur le réseau principal.

Actuellement, la Beacon Chain est la chaîne de coordination PoS qui a déjà des validateurs créant et validant de nouveaux blocs en tandem avec la principale chaîne d’exécution PoW. Une fois que la chaîne PoS aura été correctement testée et sécurisée, les deux chaînes fusionneront et Ethereum continuera en tant que blockchain PoS.

Un passage au PoS entraînera un changement dans la dynamique du marché d’ether. L’offre diminuerait probablement car moins de pièces seraient probablement émises, tandis que les rendements attendus de plus de 7% pour les jalonneurs augmenteraient la demande d’éther.

De telles prédictions ont conduit à un sentiment positif parmi les investisseurs, certains, comme l’éminent investisseur milliardaire en technologie Mark Cuban, déclarant qu’ils sont « très optimistes » quant à l’avenir de l’actif.

Cependant, les observateurs du marché et les développeurs de l’espace cryptomonnaie restent mitigés.

Brad Yasar, le fondateur de la plateforme de finance décentralisée (DeFi) EQIFI, a déclaré dans un e-mail que si le passage au PoS présente des avantages, le modèle PoW d’Ethereum était sa principale caractéristique jusqu’à présent.

« Autant une transition de POW à POS est considérée comme la prochaine étape dans l’avenir d’Ethereum et devrait résoudre plusieurs défis principaux auxquels la blockchain est confrontée, il est important de noter que PoW était l’ADN d’Ethereum », a déclaré Yasar. « De nouvelles chaînes de blocs qui ont copié Ethereum Virtual Machine (EVM) et modifié le mécanisme de validation ou les structures de blocs ou les frais ont été lancées depuis lors, mais aucune n’a été en mesure de prendre le contrôle d’Ethereum. »

Yasar a déclaré que la récente baisse des prix d’Ether était en partie due à « l’incertitude au sein de la communauté qui a soutenu Ethereum en l’exploitant ».

«Les mineurs sont un segment important de toute communauté de blockchain PoW qu’Ethereum aliénera une fois qu’il sera PoS. L’impact à long terme de ce changement peut être important car de nombreux partisans d’Ethereum vont partir [the blockchain] pour d’autres opportunités », a expliqué Yasar.

« Tous les avantages d’une empreinte carbone réduite, de frais réduits, etc., peuvent ne pas suffire à maintenir la pertinence d’Ethereum dans un monde post-PoW », a-t-il ajouté.

D’autres, cependant, restent optimistes quant aux perspectives de la fusion, en particulier compte tenu de la réduction significative de l’impact environnemental.

« Nous ne devons pas sous-estimer l’importance du passage d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation », a déclaré le directeur de la stratégie de Choise.com, Austin Kimm, dans un message Telegram. « Ce n’est qu’un test, mais cela signifie au moins qu’Ethereum est sur la bonne voie pour faire ce qu’il a promis. »

« Des milliards de calculs de traitement compliqués ne seront plus nécessaires et on s’attend à ce que cela réduise la consommation d’énergie à des niveaux négligeables. Multipliez cela par littéralement des milliers de jetons créés sur Ethereum et cela devrait être une étape majeure dans l’adoption mondiale de la cryptomonnaie », a déclaré Kimm, ajoutant que son entreprise reste « très optimiste quant à l’avenir d’Ethereum ».

Les estimations pour un déploiement complet sur PoS sur le réseau principal sont au dernier trimestre de cette année. Cependant, quelques fonctionnalités, telles que la possibilité de retirer des ETH jalonnés, devront attendre la fin de la fusion, comme indiqué précédemment.

Une fois qu’Ethereum passera de PoW à PoS, les validateurs qui ont jalonné les 32 ETH requis prendront en charge l’ajout de nouveaux blocs à la blockchain.

